Заниматься спортом дома можно, если установить график тренировок, соблюдать режим питания и найти единомышленников.

Мотивация

Цели легче достигнуть, если знать зачем вы это делаете. Нужно четко формулировать свои желания – хочу сбросить 5 кг за месяц, уменьшить бедра в объеме и подтянуть живот. Когда есть определенная цель уже легче искать средства для ее реализации.

Система тренировок

Систему необходимо формировать в зависимости от ваших целей. Если сбросить лишние килограммы, то подойдут кардиотренировки, а если подтянуть тело – получасовые упражнения.

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Не зацикливайтесь лишь на проблемных зонах, уделяйте время всем частям тела. Фитнес-тренеры предлагают большое количество онлайн-курсов. Не бойтесь экспериментировать, дабы подобрать подходящий курс.

График тренировок

Проанализируйте свій график и поставьте тренировки в те дни, когда у вас меньше всего нагрузок.

Слушайте свое тело

Поначалу сильная мотивация и желание поднимать огромный груз и бегать марафоны. Важно постепенно увеличивать нагрузки, а тренировку начинать с разминки.

Плейлист

Составьте индивидуальный трек-лист, который будет вас стимулировать и поднимать настроение. К слову, для тренировок хорошо подходит музыка со статичным ритмом.

Вода

Пить воду во время занятий спорта нужно регулярно, независимо от того, испытываете жажду или нет.

Питание

Конечно лучше всего сходить к диетологу перед тем, как прописывать себе питание. Однако есть железные правила, которые способствуют не только похудению, но и просто нормальному функционированию вашего организма. Интервалы между приемом пищи и тренировкой должны составлять полтора-два часа.

Употребляйте в пищу меньше углеводов, но больше белка.

Найдите единомышленников

Найдите единомышленников и подбадривайте друг друга. Если у вас появится желание сдаться на полпути, то друг не позволит этому случиться. Хотя может ваше сотрудничество будет построено на доброй конкуренции. И того уже азарт не даст остановиться.

Ранее Факты ICTV писали, что неделя-две строгой диеты и тренировки перед пляжным сезоном дадут желаемый эффект, однако такой марафон похудения чреват последствиями.