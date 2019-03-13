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Отит и абсцесс мозга: в Британии мужчина пострадал из-за ушных палочек

В Великой Британии у мужчины из-за использования ушных палочек развился некротических наружный отит, а потом – абсцесс головного мозга.

Отит и абсцесс мозга: в Британии мужчина пострадал из-за ушных палочек

31-летний мужчина обратился в больницу с болью в ухе и пожаловался на возникновение судорожных припадков и выделения из уха.

Об этом сообщается в научном журнале BMJ Case Reports.

Компьютерная томография показала, что в левой височной области появилось сразу два очага гнойного воспаления между верхними мозговыми оболочками.

Во внешнем слуховом канале врачи нашли часть ушной палочки, которая и спровоцировала гнойное воспаление сейчас и становилась причиной отита у мужчины на протяжении нескольких лет.

Пациенту пришлось пролежать неделю в больнице, а также два месяца принимать антибиотики.

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К слову, в Испании женщина чуть не умерла во время орального секса, она получила анафилактический шок.

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