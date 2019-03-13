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Супрун развеяла мифы о вакцинации

Ульяна Супрун в очередной раз привела аргументы, которые развенчивают мифы о вреде вакцинации.

Супрун развеяла мифы о вакцинации

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду, что совсем скоро человечество начнет доверять исключительно доказательной медицине, но пока этого не произошло надо ломать степеотипы о вреде вакцинации.

Прививка – самый безопасный способ защититься от инфекционных болезней и преодолеть их навсегда.

  • Миф 1. Введение трехкомпонентной (трехвалентной) вакцины вредит и что нельзя колоть ребенку сразу несколько вакцин, потому что это перегружает иммунитет. Если уже болел корью, то вакцина не нужна.

Ложное представление сформировалось с мыслью, что больше микробов попадает в организм, тем сильнее перегружается иммунная система. Но этим вы недооцениваете иммунную систему или переоцениваете влияние “чужеродного” вещества – антигенов, содержащихся в вакцине. Микробы, которые являются причиной боли в горле или простуды дают ребенку больше антигенов, чем любая вакцина.

Безвредна вакцинация даже если вы уже переболели какой-то болезнью и у вас сформировались антитела.

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  • Миф 2. Вакцины против кори подавляют иммунитет, поэтому в период эпидемического сезона гриппа нельзя проводить массовую вакцинацию против кори.

Результаты исследований утверждают обратное. Ученые проанализировали состояние здоровья у выборки, которая сделала прививку во время епидемсезону и обнаружили, что вакцинация от кори не повышает риски бактериальных или вирусных инфекций.  

  • Миф 3. Вакцины должны быть отечественными, а не зарубежными, чтобы соответствовать “иммунным потребностям нации”.

Не существует понятия “иммунная потребность нации”, потому что болезни не имеют географических границ. Вирус дифтерии или полиомиелита можно подхватить и в Африке, и в Америке. В производстве вкцины важна не страна, которая производит, а национальная принадлежность людей, которым она вводится. Требования к производству вакцин на самом деле очень жесткие, поэтому говорить о некачественных вакцинах не стоит.

  • Миф 4. Вакцины вызывают аутизм.

Исследователи уже давно опровергли какую-либо связь между вакциной и возникновением аутизма.

  • Миф 5. Вакцинация против кори запрещена в Японии

В Японии не запрещена вакцинация против кори. Наоборот – прививка против кори и краснухи входит в плановую вакцинацию согласно календарю прививок Японии.

Сейчас в Японии высокий уровень иммунизации против кори. Так, в 2016 году уровень охвата вакцинацией составил 97%, по данным ВОЗ от 20 июня 2018 года.

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Фото: Pexels

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