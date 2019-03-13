Факты ICTV подобрали лучшие народные методики лечения ячменя. Что способствует появлению ячменя, и по каким признакам его диагностировать – узнавайте в нашем материале.

Ячмень – это воспаление волосяного мешочка или сальной железы у корня ресниц, которое вызвано инфекцией повозрастных фолликулов (внешний ячмень) или мейбомиевых желез (внутренний ячмень). Возбудителем этих воспалений, как правило, являются бактерии золотистого стафилококка, хотя и другие патогены – не исключение.

Ячмень обладает способностью возникать и через другие внешние и внутренние факторы, а именно:

инфекционные болезни глаз;

низкий иммунитет;

гормональный сбой;

стресс;

недостаток витаминов и минералов;

уязвимость к погодным условиям;

несоблюдение правил гигиены.

Диагностика ячменя и его симптомы



Диагностировать ячмень на самом деле не сложно, ведь болезнь имеет явные внешние признаки и ощутимый боль в области глаза. Впрочем, симптоматика ячменя на начальных стадиях несколько отличается от фазы обострения.

Сначала – это дискомфорт во время моргания, чувствительность к свету, зуд, но впоследствии симптомы пополняются:

покраснением;

отеком;

жжением;

ощущением инородного тела в глазу;

болью и покалыванием;

слезоточивостью;

появлением маленького гнойного образования, которое похоже на фолликул;

Методы лечения ячменя



Ликвидировать ячмень можно с помощью медицинских средств, или же народных методов. Значительная часть людей выбирает второй путь, поскольку лечится можно дома.

Однако недооценивать данную болезнь мы не рекомендуем, и все же советуем обратиться к специалисту, но если вы решили лечить ячмень в домашних условиях, то наша подборка народных методов вам пригодится.

Травы



О целебных свойствах ромашки и календулы известно издавна. Эти травы считаются мощными антисептиками, и поэтому эффективными средствами в борьбе с ячменeм. Горсть ромашки или календулы залить двумя стаканами кипятка.



После – процедите раствор и подождите пока он остынет. Когда вода станет теплой, смочите в ней кусочек стерильной ткани, и поместите этот компресс на пораженный глаз. Держите в течении 10 минут. Действенным средством для облегчения боли, который вызывает воспаление – будет раствор из акации. Готовится он аналогично ромашковому.

Соль

На разогретую сковороду насыпьте 1 ст. ложку соли, и помешивайте еe, пока соль не станет теплой. Нагретую соль положите в клочок чистой ткани, замотайте, и приложите к пораженному глазу. Держите, пока соль не остынет.

Алоэ

Разрежьте лист алоэ вдоль, и смочите ватный диск в его жидкости. Осторожно протрите пораженное веко, а затем смойте травяным настоем, рецепт которого есть несколько выше.

Чайные пакетики



Использованный чайный пакетик приложите к пораженному глазу. Важно, чтоб пакет был только из кипятка, а сам чай – чeрный. Держите компресс до полного его охлаждения, а саму процедуру повторяйте каждый день.

Продолжительность болезни, как правило, составляет 5-6 дней, но иногда процесс заживления ячменя может длиться до 20 дней – все зависит от индивидуальных особенностей организма, оперативности лечения и тяжести воспаления. Если на протяжении 5 дней ячмень не исчезает, – немедленно обратитесь к врачу.

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