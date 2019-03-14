Рождение ребенка – это важное событие, за которую несут ответственность не только будущие отец и мать, а в первую очередь медицинские работники роддома. Факты ICTV узнали, какой должна быть безопасность в медицинском учреждении, чтобы это не угрожало жизни роженицы и младенцу.

Начиная с 34-35 недели беременности, будущей маме следует выбрать и зарегистрироваться в роддоме для дальнейшего проведения родов. И здесь следует помнить, что в данном случае вы доверяете работникам роддома жизни беременной женщины и ее еще не рожденного ребенка.

Родильный дом должен нести ответственность за безопасные условия, а именно:

Безопасные и стерильные условия в перед родильном и родильном залах.

Чистота в помещениях роддома и послеродовых палатах.

Квалификация врачей и всего медицинского персонала.

Внедрение современных методов диагностики.

Находясь в роддоме, в первую очередь, узнайте о квалификации акушеров-гинекологов и какие методы диагностики использует медицинское учреждение. В Украине за прошлый год 20% женщин рожали через кесарево сечение. В таких случаях следует вовремя диагностировать необходимость операции, риски для матери и младенца.

Во время родов очень большой ряд событий, которые могут произойти, и медицинские работники должны их предвидеть и предотвратить.

Даже при беременностях доношенных детей примерно 0,5-1% сопровождаются асфиксией плода. Для того, чтобы предотвратить это, должна использоваться система постоянного фетального мониторирование. В подозрительных случаях она позволяет нам определить – это действительно риск возникновения асфиксии плода или это какой-то артефакт, – рассказывает генеральный директор роддома Лелека Зукин Валерий.

Для того, чтобы предотвратить возможные риски, кроме самого опыта врача, у него в распоряжении должен быть определенный ряд инструментов, которые помогут в правильной диагностике. Это важно не только для уменьшения количества оперативных вмешательств, но и для своевременной и результативной помощи новорожденному и матери.

Эти методы – это фетальная пульсоксиметрия, а точнее, тканевая пульсоксиметрия предлежащей части плода. Второй метод, который уже используется в мире достаточно давно (где-то лет 10-15) – это определение уровня лактата в крови плода. Все эти методы мы ввели, как показывает наш первый опыт, они нам помогают предотвратить непредвиденных рисков, связанных с ребенком, – говорит Зукин Валерий.

Главная задача медицинского учреждения – определить состояние здоровья новорожденного, а в случае выявления болезни использовать технологии для лечения.

Второй уровень безопасности в роддоме – эпидемиологический. То есть данное медицинское учреждение должно проводить мероприятия, которые позволят избежать ряду инфекционных заболеваний как роженицы, так и ребенка.

Такая безопасность обеспечивается многими факторами: чистая вода, правильно постиранное и проглаженное белье, чистота в помещениях роддома, стерильность инструментов, используемых при осмотре роженицы, питание.

То есть, и воздух, и вода должны проходить процедуру очистки от любых микроорганизмов. Постельное белье стирается не привычным для всех способом, а профессиональными автоматическими стиральными машинами с добавлением определенных реагентов, которые полностью обеззараживают все вещи.

У нас используется сверхсовременная система ламинарных потоков воздуха, которая позволяет через фильтры обеззаразить воздух от микрочастиц, которые могут попадать на поверхность раны. Это система уникальна не только для Украины, но и для всего мира, – говорит главный врач роддома Лелека Шадлун Дмитрий.

Каждый использованный инструментарий должен проходить очистку и упаковку в специальные пакеты с маркировкой даты стерилизации и фамилией ответственного лица. Сначала использованные инструменты обрабатываются проточной водой и сильным потоком воздуха. Затем они помещаются в аппарат ультразвуковой обработки, после чего загружаются в моющую машину с использованием различных реактивов.

Очистка воды занимает не последнее место в эффективной работе медицинского учреждения. Например, современный частный роддом Лелека использует современную немецкую систему водоочистки, обеспечивая все учреждение экологически чистой водой.

В палатах отсутствуют холодильники, чтобы максимально обезопасить пациенток от вредных или запрещенных продуктов в период грудного вскармливания. Питание рожениц с различными вкусовыми предпочтениями, даже вегетарианцев, обеспечивает ресторан.

Не менее важным является контроль на входе в медицинское учреждение, чтобы к маме с ребенком не пришел больной посетитель.

Так, например, в нашем роддоме мы ввели ряд мер, которые рассчитаны на максимальную эпидемиологическую безопасность в пределах роддома. Иногда это вызывает сопротивление пациентов, например, когда мы говорим, что посещение детьми до 14 лет у нас запрещено, – отмечает генеральный директор роддома Лелека.

Почему запрещено? Дети до 14 лет находятся в повышенном риске быть в инкубационном периоде инфекционных заболеваний, а в настоящее время в Украине эпидемия кори, гриппа и ветряной оспы, а уровень вакцинации не столь высок.

В случае попадания такого ребенка в роддом, он может инфицировать не только младшего братика или сестричку, а весь этаж или даже все медицинское учреждение.

Важна физическая безопасность. Что она должна включать? Во-первых, исключение физического насилия по отношению к роженицам и работникам медицинского учреждения. Во-вторых, как показывает мировая практика, происходят случаи подмены или похищения новорожденных.

Мы решили свести такие случаи к нулю, поэтому установили себе автоматизированную систему Centrak, которая исключает этот риск, – рассказывает Валерий Зукин.

Малышу надевают на ножку специальный браслет, с помощью которого служба безопасности роддома постоянно контролирует точное местонахождение ребенка. Браслет является полностью безопасным для малыша и комфортным в использовании.

Этот браслет нельзя снять, а в случае разрезания сразу срабатывает сигнализация для реагирования службы безопасности роддома Лелека.

Также, не менее важная психологическая безопасность. Женщина во время беременности и родов переживает не просто физические изменения тела, а сильный психологический стресс. Близкие люди не всегда могут помочь избежать послеродовой депрессии, поэтому профессиональная помощь психолога в роддоме лишней не будет.

Если вовремя оказать помощь женщине, которая находится в послеродовой депрессии, то никакой трагедии не будет. Но иногда пациенты противоречиво к этому относятся, поэтому мы объясняем, что для нас главное безопасность женщины и безопасность ребенка, – разъясняет Зукин Валерий генеральный директор роддома Лелека.

Безопасность роддома должна включать целый ряд мер, от мельчайших – чистота, к существенным – соответствующее оборудование и квалификация врачей, на которые стоит обратить внимание каждой женщине, чтобы не бояться за будущие роды, свое здоровье и здоровье новорожденного.

Оксана Доротюк