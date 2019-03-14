Петиция к ВРУ о легализации медицинской марихуаны набрала 25 тыс подписей, теперь ее должен рассмотреть комитет парламента.

30 января 2019 на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали петицию с просьбой законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины и этим защитить конституционные права граждан.

30 апреля истекает срок голосования, но петиция уже набрала нужных 25 тыс. голосов и теперь ее должны рассмотреть в парламенте.

Остановить боль – основная цель петиции. Пациенты, которые лечатся от эпилепсии, болезни Альцгеймера либо Паркинсона или различных форм рака – нуждаются в применения медицинского каннабиса для уменьшения болевых ощущений. Перечень заболеваний самом деле в разы больше и это мировая практика в медицине.

Автор петиции предлагает создать надлежащие условия для применения растений в медицинской и научной деятельности.

Также петиция требует урегулировать вопрос легального оборота продуктов, содержащих каннабиноиды, в том числе больными людьми.

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Ульяна Супрун неоднократно подчеркивала, что легализация медицинской марихуаны в Украине нужна, потому что есть украинцы, которые требуют применения каннабиса.

По словам и.о. министра здравоохранения почти два млн украинцев требуют применения медицинского каннабиса, ибо их жизнь связана с хронической болью и другими расстройствами.

Напомним, отныне официально и дипломировано можно стать специалистом по марихуане, но для этого нужно ехать в Америку, потому что в местных университетах начали готовить специалистов по вопросам каннабиса.