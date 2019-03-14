Злоупотребление антимикробными средствами может привести к аллергии и даже спровоцировать развитие избыточного веса у детей.

Бактерии – это не всегда плохо, а их тщательное уничтожение может привести к непредсказуемым последствиям:

вызвать аллергию;

повысить риск возникновения лишнего веса у детей.

Об этом предупреждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Тщательное уничтожение бактерий негативно влияет на наш организм по нескольким причинам. Во-первых, бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают, а также антибактериальные средства уничтожают вместе с плохими бактериями и необходимые организму.

Во-вторых, чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Даже непатогенные бактерии нам нужны для тренировки иммунной системы.

Поэтому Супрун советует минимизировать использование специальных антибактериальных средств и дезинфекторов и пользоваться обычным мылом.

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