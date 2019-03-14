PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Моющие средства vs микробы: нужна ли тотальная дезинфекция

Злоупотребление антимикробными средствами может привести к аллергии и даже спровоцировать развитие избыточного веса у детей.

Моющие средства vs микробы: нужна ли тотальная дезинфекция

Бактерии – это не всегда плохо, а их тщательное уничтожение может привести к непредсказуемым последствиям:

  • вызвать аллергию;
  • повысить риск возникновения лишнего веса у детей.

Об этом предупреждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Тщательное уничтожение бактерий негативно влияет на наш организм по нескольким причинам. Во-первых, бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают, а также антибактериальные средства уничтожают вместе с плохими бактериями и необходимые организму.

Во-вторых, чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Даже непатогенные бактерии нам нужны для тренировки иммунной системы.

Поэтому Супрун советует минимизировать использование специальных антибактериальных средств и дезинфекторов и пользоваться обычным мылом.

Читайте: Какая опасность скрывается в посуде: как выбрать безопасную и сколько бактерий на посуде в кафе

К слову, в США суд признал, что популярное средство по борьбе с сорняками Roundup вызывает рак кожи.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Супрун развеяла мифы о вакцинации
Вредное питание провоцирует быструю смерть. Супрун рассказала, как уберечься
В Украине антибиотики будут продавать только по рецепту
Супрун объяснила, почему не празднует 8 Марта
Спорт, видеоигры и алкоголь: как предотвратить старческое слабоумие
Украинцы получат электронные медицинские карты
Как защититься от одного из самых опасных видов рака – 5 способов
Риск глухоты: тревожные звоночки и как избежать потери слуха
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка