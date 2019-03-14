В Сумской области обнаружили возбудитель туляремии – редкой инфекции, от которой в Украине нет вакцины.
Среди населения области туляремию не выявили, однако лабораторные исследования подтвердили наличие этой инфекции у грызунов, клещей и в окружающей среде.
Однако это повод для повышенной настороженности.
Туляремия – острая инфекционная болезнь животных и человека, поражающая лимфатическую систему, кожу и селезенку.
Во время болезни в различных органах образуются гранулематозно-некротические очаги, наблюдается лихорадка и интоксикация.
После болезни вырабатывается пожизненный иммунитет.
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Основным источником инфекции для человека являются грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы), а еще насекомые – через укусы животных.
Поэтому в группе риска охотники, фермеры, заготовители меха, мясники (через контакт с зараженными животными).
Кроме того, источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями.
Передача туляремии от человека к человеку маловероятна.
Возбудитель туляремии очень устойчив и может храниться в зерне или соломе до полугода при температуре ниже 0 градусов, а при температуре 20-30 зрадусов – до 20 дней.
В замороженном мясе возбудитель живет до трох месяцев, длительное время сохраняется в охлажденном молоке и сливках.
В Украине определенное время для профилактики туляремии использовали живую В Сумской области обнаружили возбудитель туляремии – редкой инфекции, от которой в Украине нет вакцины., которая отсутствует на территории страны.
Сейчас профилактика заболевания сводится к борьбе с грызунами.
Ранее специалисты ВОЗ заявили, что 1,4 млрд людей в будущем грозят смертоносные болезни из-за недостаточной физической активности.
Источник: Сумський лабораторний центр МОЗ