В Днепре на обучение в школу не пришли более 500 учеников из 904.

В больницу были госпитализированы 12 учеников, которым сейчас оказывают медицинскую помощь. Родители не пустили в школу 512 учеников из 904.

По неофициальной информации, 94 школьники пожаловались на плохое самочувствие.

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На месте работает санэпидемстанция и подразделение по предотвращению опасности в отношении детей. Причины ухудшения самочувствия школьников пока не известны.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Наказание предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее Факты ICTV писали об отравлении детей в одном из детских садов Тернополя.