Ученые провели исследование, в ходе которого узнали, в каком возрасте начинается процесс старения жителей разных стран мира.

Ученые из Национального института старения США смогли определить, в каком возрасте начинается старение жителей разных стран мира, сообщает Lancet.

Выяснилось, что украинцы начинают обнаруживать у себя связанные со старением болезни примерно в 57 лет, что ниже среднего показателя в Европе. По уровню скорости старения Украину поставили на 179 место из 195 возможных.

В ходе исследования ученые насчитали 92 болезни, связанные со старением, среди которых инсульт, болезнь Паркинсона, онкология и другие.

Для анализа исследователи использовали данные с 1990 по 2017 годы.

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Быстрее всех стареют жители Папуа-Новой Гвинеи, где указанные болезни проявляются в 45 лет.

Швейцария, Франция и Япония оказались теми странами, в которых процесс старения у людей начинается намного позже – только в 76 лет.

К слову, в мире зафиксировали третий случай того, как человек излечился от ВИЧ.