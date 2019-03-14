При авитаминозе нужно употреблять продукты, содержащие витамины и B2 и B6, а также железо и цинк. Они находятся в молоке, сыре, печени, мясе и в отрубях.

Авитаминоз чаще всего проявляется весной, так как всю зиму организм не получал нужное количество витаминов.

Об авитаминозе могут говорить такие симптомы:

– сухая кожа, шелушение и появление воспалений в уголках губ;

– ломкие ногти;

– кровоточивость десен и изменение цвета языка;

– отечность лица и тела;

– судороги, мышечные боли, плохая координация движений;

– ощущение холода;

– раздражительность, бессонница, депрессия, апатия, отсутствие энергии, слабость;

– отсутствие полового влечения.

Если вы заметили перечисленные симптомы, то вам не хватает витамина группы В2, В6, железа и цинка

Витамин группы В2

Он содержится в свежем горохе, зеленой стручковой фасоли, капусте брокколи, шпинате, отрубях, пшенице.

Железо и цинк

На эти вещества богаты грибы и орехи, персики и гранаты, картофель, петрушка, спаржа, рожь, гречка, и овсянка.

А также красное мясо (говядина, баранина и свинина), и такие продукты как сердце, печень и почки.

А пищевыми источниками цинка хорошо служат морепродукты, яйца, зелень, мясо, почки и печень, тыквенные семечки, пророщенные зерна пшеницы и пивные дрожжи.

Витамин группы В6

Часто дефицит витамина В6 сопровождается недостатком в организме магния, тогда назначается комплекс B6+магний.

Употребляйте рыбу (скумбрию, тунец, сардину), почки говяжьи, мясо кролика, говядина и баранина.

Кроме живых продуктов можно пропить комплекс аптечных витаминов.

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