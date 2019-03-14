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Как избавиться от мешков под глазами

Причин появления мешков под глазами намного больше, чем можно представить. Факты ICTV помогут избавиться от следов усталости на твоем лице.

Как избавиться от мешков под глазами

Мешки и синяки под глазами – проблема многих людей абсолютно разного возраста. Причин достаточно.

Причины мешков под глазами

  • Да, спать все таки лучше подольше, хотя бы семь часов в сутки. Всех денег не заработаешь, все сериалы не пересмотришь. Ты не робот.
  • Сколько раз ты уже скачивал программки для контроля водного баланса организма и сколько раз забивал на них спустя недельку? А зря. Пиши себе в планер, на ладони, на лбу… не важно где. Но начни уже пить по два литра жидкости в день!
  • P.S. Кофе и крепкий чай – это не та жидкость, которая пополнит твой водный баланс. У них обратный эффект! Лучше выбери травяной чай, воду, морс или мамин компотик.
  • Брось сигарету, — пела Алла Пугачева в далеком 1990-м. И правильно делала. Думаю, ты и так в курсе, как курение влияет на сосуды.
  • Кушать тоже нужно правильно. Не забывай о витаминах вне зависимости от сезона.

Есть и другие причины, но тут без врача не обойтись и лучше не затягивай:

  • Проблемы с сердцем и сосудами
  • Пониженный гемоглобин (можно распознать по частым головокружениям и слабости)

Советы

  • Чтобы убрать отечность под глазами, нужно улучшить кровообращение. Прямо сейчас вымой руки и сделай массаж лица. Круговыми движениями разомни кожу под глазами. Двигайся по направлению вверх, а не вниз, чтобы избежать появления морщин.
  • Корейцы уже давно радуют весь мир секретами красоты. Их патчи под глаза недавно просто взорвали beauty-рынок. И дело не в хорошей рекламе. Они действительно работают. Это такие гидрогелевые пластыри, насыщенные полезными веществами, которые питают кожу под глазами. Они снимают отечность, и освежают лицо всего за 20 минут.
  • Чайные пакетики. Да-да, их не только можно заваривать несколько раз. Теплые чайные пакетики следует держать под глазами 15 минут, иногда переворачивая. Чай лучше выбрать с мятой или черный. Без ароматизаторов!

Подытожим

Надеюсь, эти советы помогут тебе придать лицу более свежий вид. Но главное — научись отдыхать и покажи своему организму, что ты правда о нем заботишься.

Фото: Dreamstime

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