Причин появления мешков под глазами намного больше, чем можно представить. Факты ICTV помогут избавиться от следов усталости на твоем лице.

Мешки и синяки под глазами – проблема многих людей абсолютно разного возраста. Причин достаточно.

Причины мешков под глазами

Да, спать все таки лучше подольше, хотя бы семь часов в сутки . Всех денег не заработаешь, все сериалы не пересмотришь. Ты не робот.

. Всех денег не заработаешь, все сериалы не пересмотришь. Ты не робот. Сколько раз ты уже скачивал программки для контроля водного баланса организма и сколько раз забивал на них спустя недельку? А зря. Пиши себе в планер, на ладони, на лбу… не важно где. Но начни уже пить по два литра жидкости в день!

организма и сколько раз забивал на них спустя недельку? А зря. Пиши себе в планер, на ладони, на лбу… не важно где. Но начни уже пить по два литра жидкости в день! P.S. Кофе и крепкий чай – это не та жидкость, которая пополнит твой водный баланс. У них обратный эффект! Лучше выбери травяной чай, воду, морс или мамин компотик.

Кофе и крепкий чай – это не та жидкость, которая пополнит твой водный баланс. У них обратный эффект! Лучше выбери травяной чай, воду, морс или мамин компотик. Брось сигарету , — пела Алла Пугачева в далеком 1990-м. И правильно делала. Думаю, ты и так в курсе, как курение влияет на сосуды.

, — пела Алла Пугачева в далеком 1990-м. И правильно делала. Думаю, ты и так в курсе, как курение влияет на сосуды. Кушать тоже нужно правильно. Не забывай о витаминах вне зависимости от сезона.

Есть и другие причины, но тут без врача не обойтись и лучше не затягивай:

Проблемы с сердцем и сосудами

Пониженный гемоглобин (можно распознать по частым головокружениям и слабости)

Советы

Чтобы убрать отечность под глазами, нужно улучшить кровообращение. Прямо сейчас вымой руки и сделай массаж лица. Круговыми движениями разомни кожу под глазами. Двигайся по направлению вверх, а не вниз, чтобы избежать появления морщин.

лица. Круговыми движениями разомни кожу под глазами. Двигайся по направлению вверх, а не вниз, чтобы избежать появления морщин. Корейцы уже давно радуют весь мир секретами красоты. Их патчи под глаза недавно просто взорвали beauty-рынок. И дело не в хорошей рекламе. Они действительно работают. Это такие гидрогелевые пластыри, насыщенные полезными веществами, которые питают кожу под глазами. Они снимают отечность, и освежают лицо всего за 20 минут.

под глаза недавно просто взорвали beauty-рынок. И дело не в хорошей рекламе. Они действительно работают. Это такие гидрогелевые пластыри, насыщенные полезными веществами, которые питают кожу под глазами. Они снимают отечность, и освежают лицо всего за 20 минут. Чайные пакетики. Да-да, их не только можно заваривать несколько раз. Теплые чайные пакетики следует держать под глазами 15 минут, иногда переворачивая. Чай лучше выбрать с мятой или черный. Без ароматизаторов!

Подытожим

Надеюсь, эти советы помогут тебе придать лицу более свежий вид. Но главное — научись отдыхать и покажи своему организму, что ты правда о нем заботишься.