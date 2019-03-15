Грибы нужно употреблять хотя бы два раза в неделю и это поможет предотвратить возникновение проблем с памятью и речю у людей за 60.

Уникальный антиоксидант, который содержится в грибах, защищает мозг от многих проблем. Об этом пишут сингапурские ученые в исследовании опубликованном в журнале болезни Альцгеймера.

Национальный университет Сингапура провел исследование с 663 людьми старше 60 лет. Для них разработали специальную диету и отслеживали состояние их здоровья с 2011 по 2017 год.

Анализ данных показал, что употребление грибов чаще двух раз в неделю снижает риски возникновения когнитивных проблем.

Участники исследования прошли тесты на мышление и внимание и лучшие результаты показали те, кто съедал более 300 граммов грибов в неделю.

– Это неожиданно, но один общедоступный ингредиент может так положительно влиять на когнитивные функции человека, – утверждает соавтор исследования Лей Фенг.

Стоит включить в свой рацион не только грибы, но и чай, орехи и рыбу. Грибы – один из самых полезных диетических продуктов, хороший антиоксидант с противовоспалительным действием.

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Авторы исследования говорят, что рано говорить о прямой связи между грибами и их влиянием на когнитивные функции. Свидетельство тому уже есть, но мы готовим большую доказательную базу.

– Есть много факторов, которые влияют на нарушение когнитивных функций. И самый верный способ предотвращения этого – изменить образ жизни и придерживаться правильной диеты, – уверяет исследователь болезни Альцгеймера врач Джеймс Пикетт.

Специалист утверждает, что диета, которая включает в себя фрукты, овощи и грибы – это хорошо, но главная рекомендация – сократить потребление сахара и соли, оставаться активным и уменьшить употребление алкоголя.

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