Мочекаменной болезнью страдают около 12% населения планеты. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие симптомы у этой болезни и как ее избежать.
Кальций и оксалаты, фосфаты и мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках, если они содержаться в крови в большой концентрации. Позже эти кристаллы увеличиваются и формируют камни, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Они могут пройти самостоятельно и не вызывать никаких симптомов. Но если они увеличатся и заблокируют поток мочи тогда без лечения не обойтись.
Читайте: Еда из микроволновки не вредит здоровью – Супрун развеяла популярные мифы
В дополнение к боли они могут вызвать кровотечение и повреждение почек, повышают риск инфекции мочевыводящих путей и связанные с сердечно-сосудистыми болезнями.
Симптомы
▪ острая боль в пояснице, которая может ощущаться и в паху
▪ изменения цвета мочи или крови в моче
▪ желание мочеиспускания возникает чаще, чем обычно
▪ незначительное количество мочи при мочеиспускании
▪ тошнота и рвота с повышением температуры
При наличии симптомов необходимо идти к врачу. Он может посоветовать принимать обезболивающее и пить больше жидкости. Если камни застревают в мочевых путях, может потребоваться операция.
Кто в зоне риска
– Наследственность
– Пьете мало воды
– Плохо питаетесь. В частности употребляете много белка животного происхождения, соли и сахара.
– Есть диабет 2 типа, хроническая диарея или избыточный вес.
– Болезни органов пищеварения или операции, связанные с ними.
Что делать, чтобы избежать появления камней в почках
– Избегать или ограничить употребление свеклы, шоколада, шпината, ревеня, чая и некоторые орехи.
– Умеренно употреблять витамин С.
– Избегать курения. Сигареты является одной из причин уменьшения кровотока во всех органах. Чем меньше крови поступает в почки, тем они хуже работают.
Ранее Супрун рассказывала можно повредить колени во время бега.