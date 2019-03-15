Мочекаменной болезнью страдают около 12% населения планеты. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие симптомы у этой болезни и как ее избежать.

Кальций и оксалаты, фосфаты и мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках, если они содержаться в крови в большой концентрации. Позже эти кристаллы увеличиваются и формируют камни, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Они могут пройти самостоятельно и не вызывать никаких симптомов. Но если они увеличатся и заблокируют поток мочи тогда без лечения не обойтись.

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В дополнение к боли они могут вызвать кровотечение и повреждение почек, повышают риск инфекции мочевыводящих путей и связанные с сердечно-сосудистыми болезнями.

Симптомы

▪ острая боль в пояснице, которая может ощущаться и в паху

▪ изменения цвета мочи или крови в моче

▪ желание мочеиспускания возникает чаще, чем обычно

▪ незначительное количество мочи при мочеиспускании

▪ тошнота и рвота с повышением температуры

При наличии симптомов необходимо идти к врачу. Он может посоветовать принимать обезболивающее и пить больше жидкости. Если камни застревают в мочевых путях, может потребоваться операция.

Кто в зоне риска

– Наследственность

– Пьете мало воды

– Плохо питаетесь. В частности употребляете много белка животного происхождения, соли и сахара.

– Есть диабет 2 типа, хроническая диарея или избыточный вес.

– Болезни органов пищеварения или операции, связанные с ними.

Что делать, чтобы избежать появления камней в почках

– Избегать или ограничить употребление свеклы, шоколада, шпината, ревеня, чая и некоторые орехи.

– Умеренно употреблять витамин С.

– Избегать курения. Сигареты является одной из причин уменьшения кровотока во всех органах. Чем меньше крови поступает в почки, тем они хуже работают.

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