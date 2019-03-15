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Плохой сон может вызвать диабет – медики

Недостаточная продолжительность сна может вызывать стресс, негативно влиять на сердечно-сосудистую и эндокринную системы.

Плохой сон может вызвать диабет – медики

Недостаточно качественный сон приводит к психическим напряжениям, сказывается на сердечно-сосудистой и бронхо-легочной системах.

Об этом сообщает главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

Он отмечает, что недостаток сна влияет на эндокринную систему и, вызывая нарушения обмена веществ, может привести к диабету.

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Кроме того, по словам медика, для здорового человека нормальной продолжительностью сна считается 7-8 часов. Если человек спит 9 часов и дольше, это может свидетельствовать о наличии какого-то соматического заболевания.

Ранее Факты ICTV писали о том, как правильно спать и высыпаться.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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