Ученые из университета штата Огайо утверждают, что употребление такого простого напитка, как зеленый чай, снижает риск ожирения.

К такому выводу они пришли после эксперимента с лабораторными мышами, которым добавляли в еду двухпроцентный экстракт зеленого чая.

В течение двух месяцев одну группу животных кормили жирной едой, а другая получала сбалансированное питание.

При этом каждую группу разделили еще на две подгруппы – только одной из них давали экстракт зеленого чая.

Самые лучшие результаты показали именно мыши, сидящие на жирной диете. Они набирали на 20% меньше веса, чем те, которые не получали зеленый чай.

– Зеленый чай стимулирует рост полезных кишечных бактерий, и это приводит к ряду преимуществ, которые значительно снижают риск ожирения, – сказал Ричард Бруно, ведущий автор исследования и профессор по питанию человека в университете Огайо.

Однако, по словам ученого, говорить о таком влиянии зеленого чая на человека еще рано, поэтому уже работает над новым исследованием, которое изучит влияние напитка на человека.

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К слову, международная группа ученых обнаружила механизм, который провоцирует развитие ожирения.

Источник: MedicalXpress