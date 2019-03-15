Избавиться от бессонницы, успокоиться и уснуть за 1 минуту поможет простое дыхательное упражнение 4-7-8.

Чтобы быстро уснуть не стоит обращать внимание на время, а необходимо сосредоточиться на условиях.

Например примите теплый душ. В чем причина? Просто, когда мы покидаем ванную, то тело резко теряет температуру. Когда человеку холодно – он начинает засыпать.

Также стоит проветрить помещение перед сном, а ноги держать в тепле.

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После всего нужно подготовить свой организм ко сну. В этом поможет методика 4-7-8, которая действует, как седативный препарат.

Человеческая физиология устроенна так, что когда мы задерживаем дыхание, а потом медленно выдыхаем, пульс замедляется. Таким образом стрессы и зажатость отходят, а организм расслабляется и засыпает.

Суть методики 4-7-8 достаточно простая:

Спокойно вдыхайте через нос в течение 4 секунд

Задержите дыхание на 7 секунд

Не торопясь выдыхайте через рот в течение 8 секунд