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Как быстро уснуть – метод 4-7-8

Избавиться от бессонницы, успокоиться и уснуть за 1 минуту поможет простое дыхательное упражнение 4-7-8.

Как быстро уснуть – метод 4-7-8

Чтобы быстро уснуть не стоит обращать внимание на время, а необходимо сосредоточиться на условиях.

Например примите теплый душ. В чем причина? Просто, когда мы покидаем ванную, то тело резко теряет температуру. Когда человеку холодно – он начинает засыпать.

Также стоит проветрить помещение перед сном, а ноги держать в тепле.

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После всего нужно подготовить свой организм ко сну. В этом поможет методика 4-7-8, которая действует, как седативный препарат.

Человеческая физиология устроенна так, что когда мы задерживаем дыхание, а потом медленно выдыхаем, пульс замедляется. Таким образом стрессы и зажатость отходят, а организм расслабляется и засыпает.

Суть методики 4-7-8 достаточно простая:

  • Спокойно вдыхайте через нос в течение 4 секунд
  • Задержите дыхание на 7 секунд
  • Не торопясь выдыхайте через рот в течение 8 секунд

Фото: Dreamstime

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