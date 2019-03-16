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Ученые смогли частично вылечить болезнь Альцгеймера

Ученым удалось удалить из мозга вредные белки, которые провоцируют болезнь Альцгеймера.

Вчений

Ученым из Массачусетского технологического института удалось удалить из мозга вредные белки, используя звук и свет, сообщает Science Alert.

С помощью света и звука исследователям удалось частично удалить вредоносный белок из мозга мышей.

В результате эксперимента ученые выяснили, что с помощью стробоскопов можно генерировать слабые звуки, которые похожи на мозговые волны, утерянные при заболевании.

Это приводит к удалению бляшек, после чего у грызунов улучшались когнитивные функции.

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Во время исследования световые импульсы направлялись в глаза мышей с частотой 40 раз в секунду. Такая же частота была у звука.

Пока метод еще не испытывался на людях, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что он будет работать.

К слову, ученые назвали продукт, который поможет предотвратить возникновение проблем с памятью в пожилом возрасте.

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