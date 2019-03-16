Ученым удалось удалить из мозга вредные белки, которые провоцируют болезнь Альцгеймера.

Ученым из Массачусетского технологического института удалось удалить из мозга вредные белки, используя звук и свет, сообщает Science Alert.

С помощью света и звука исследователям удалось частично удалить вредоносный белок из мозга мышей.

В результате эксперимента ученые выяснили, что с помощью стробоскопов можно генерировать слабые звуки, которые похожи на мозговые волны, утерянные при заболевании.

Это приводит к удалению бляшек, после чего у грызунов улучшались когнитивные функции.

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Во время исследования световые импульсы направлялись в глаза мышей с частотой 40 раз в секунду. Такая же частота была у звука.

Пока метод еще не испытывался на людях, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что он будет работать.

К слову, ученые назвали продукт, который поможет предотвратить возникновение проблем с памятью в пожилом возрасте.