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Американка родила шестерых детей за девять минут

Американка за 9 минут родила три пары близнецов.

Американка родила шестерых детей за девять минут

9 минут понадобилось жительнице Техаса, чтобы родить сразу три пары близнецов.

Женщина стала счастливой мамой четырех мальчиков и двух девочек.

Их она родила в промежутке с 4.50 до 4.59 утра.

Роды прошли без осложнений. Сейчас мама и новорожденные чувствуют себя хорошо.

Читайте: Родилось меньше, чем во времена Голодомора. Демографический антирекорд Украины в 2018

Отмечается, что вероятность того, что у женщины родятся шестерняшки, оценивается в 1 из 4,7 миллиардов.

Напомним, в феврале украинка из Днепра родила 14-го ребенка.

Источник: Hindustantimes

Фото: The Woman’s Hospital of Texas

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