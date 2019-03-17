Американка за 9 минут родила три пары близнецов.
9 минут понадобилось жительнице Техаса, чтобы родить сразу три пары близнецов.
Женщина стала счастливой мамой четырех мальчиков и двух девочек.
Их она родила в промежутке с 4.50 до 4.59 утра.
Роды прошли без осложнений. Сейчас мама и новорожденные чувствуют себя хорошо.
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Отмечается, что вероятность того, что у женщины родятся шестерняшки, оценивается в 1 из 4,7 миллиардов.
Напомним, в феврале украинка из Днепра родила 14-го ребенка.
Источник: Hindustantimes
Фото: The Woman’s Hospital of Texas
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