В Министерстве здравоохранения планируют отменить финансирование медицинским учреждениям за пациентов, которые не подписали декларацию с врачом.

В Минздраве есть проект постановления об отмене выплат по так называемым красными спискам, то есть за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, но еще не подписавших декларацию о выборе семейного врача, терапевта или педиатра.

Об этом сообщил заместитель министра Павел Ковтонюк.

Он отметил, что все эти средства будут направлены на оплату тех пациентов, которые выбрали врача.

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Кроме того, такая система будет стимулировать пациентов определяться и подписывать декларации с теми врачами и в тех медучреждениях, где им предоставят лучший сервис.

Проект постановления выставили для общественного обсуждения.

Ранее Факты ICTV писали о том, в каких частных клиниках можно выбрать семейного врача.