Исследователи обнаружили в кофе вещества, которые останавливают рост различных типов рака простаты.

Японские ученые из Университета Канадзавы провели основательное исследование кофейных зерен и обнаружили, что они содержат в себе вещества, которые останавливают рост клеток разных типов рака простаты.

В ходе изучения этого вопроса ученым удалось подтвердить мощные противораковые свойства веществ, содержащихся в зернах. Эти вещества – это кафестол и кавеол.

Авторы исследования говорят, что кофе привлекло их внимание после анализа данных о частоте развития рака простаты. Они заметили закономерность, что мужчины, которые регулярно употребляют кофе, значительно меньше проявляли какие-либо признаки к склонности заболеть онкологией.

Итоги исследования показывают, что любители кофе среди мужчин на 11% реже болеют раком простаты. Изучая защитный эффект в отношении рака предстательной железы, специалисты выделили из кофейного экстракта шесть активных веществ. Затем протестовали их влияние в различных комбинациях на развитие различных типов мужского рака.

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Эксперименты проводили в лабораторных условиях на клеточных культурах в пробирках и на мышах, которые выступали носителями опухоли.

В отчете исследования ученые указали, что кафестол и кавеол – растительные сигнальные молекулы, имеющие мощные свойства, которые останавливают рост опухолей.

Теперь ученые хотят понять, как работают кофейные вещества. Понимание механизмов их действия поможет получить первые лекарства от типов рака простаты, которые не поддаются традиционной терапии, считают специалисты.

Напомним, ученые пришли к выводу, что в горячем кофе больше полезных веществ.