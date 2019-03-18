В Ровенской области от осложнений после кори умер 9-летний ребенок.
В Березновском районе Ровенской области от кори умерла 9-летняя девочка.
По предварительным данным, она не была вакцинирована.
Как сообщил заведующий отделом государственного учреждения Ровенский лабораторный центр МЗ Украины Виктор Мороз, у ребенка было зафиксировано заболевания корью. Смерть была вызвана пневмонией, которая возникла как осложнение от болезни.
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К слову, в Ровенской области с начала года это уже третий летальный случай кори.
Ранее Факты ICTV писали о том, что во Львове пятеро младенцев заболели корью.
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