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От кори в Ровенской области умер 9-летний ребенок

В Ровенской области от осложнений после кори умер 9-летний ребенок.

От кори в Ровенской области умер 9-летний ребенок

В Березновском районе Ровенской области от кори умерла 9-летняя девочка.

По предварительным данным, она не была вакцинирована.

Как сообщил заведующий отделом государственного учреждения Ровенский лабораторный центр МЗ Украины Виктор Мороз, у ребенка было зафиксировано заболевания корью. Смерть была вызвана пневмонией, которая возникла как осложнение от болезни.

Читайте: Корь отступает: Минздрав констатирует снижение количества больных

К слову, в Ровенской области с начала года это уже третий летальный случай кори.

Ранее Факты ICTV писали о том, что во Львове пятеро младенцев заболели корью.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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