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Известные препараты для сердца могут быть смертельными – кардиологи

Лекарственные препараты, содержащие в своем составе нифедипин, могут привести к внезапной остановки сердца.

Известные препараты для сердца могут быть смертельными – кардиологи

Высокие дозы нифедипина, который принимают для снижения высокого кровяного давления и от стенокардии, могут привести к остановке сердца.

Европейское сообщество кардиологов отмечает, что у лекарств, которые содержат в своем составе дигидропиридин и амлодипин, таких побочных эффектов нет.

При этом, оба препарата считаются одинаково эффективными и безопасными.

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Эксперты обращают внимание на то, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца из-за аритмии, в то время как амлодипин – нет.

Ранее Факты ICTV писали о симптоме, который сигнализирует о сердечном приступе.

Источник: EurekAlert

Фото: Unsplash

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