Мифы о влиянии вакцин на организм человека заполонили стереотипное видение украинцев. Ульяна Супрун в очередной раз развенчивает ложь о реакции организма на прививку.

Врачи часто сталкиваются с тем, что родители отказываются вакцинировать детей, мол это повредит здоровью их чада. Однако реакции на вакцины проходят самостоятельно и не несут вред организму.

После вакцинации возможно повышение температуры, появление отека, уплотнения или покраснение в месте инъекции. Такие симптомы исчезают в течение одного-двух дней и абсолютно ожидаемыми реакциями. Бояться не стоит.

Организм естественно реагирует на действие определенных вакцин и таким образом формирует оптимальный иммунный ответ.

Поскольку все реакции проходят самостоятельно, то соответственно не несут вреда здоровью. Несмотря на это у людей все же сформировались мифы о реакций на вакцины.

Миф 1. Покраснение – это аллергическая реакция, поэтому надо применять антигистаминные (противоаллергические) препараты.

Покраснение, как реакция после прививки, чаще всего не является аллергической, поэтому давать ребенку противоаллергические средства это лишнее, поэтому. Вы даете ребенку лишние лекарства, пользы от которых нет, зато возможные побочные действия.

Миф 2.Температуру, что появляется после прививки, нужно обязательно сбивать.

Таблетки для “профилактики”, чтобы снизить температуру – решение не самое лучшее. Часто именно лекарства провоцируют аллергическую реакцию, а родители думают, что все беды от прививки.

Жаропонижающее или обезболивающее нужно давать только в случае необходимости, когда ребенок испытывает дискомфорт, боль или плохо переносит повышение температуры. Не используйте ацетилсалициловую кислоту, рекомендуется употреблять парацетамол или ибупрофен. Относительно дозировки лекарств посоветуйтесь с терапевтом.

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Миф 3. Компрессы и мази помогают уменьшить отек и покраснение.

Мази, йодные сетки, приложения листьев капусты или применения компрессов на месте укола могут привести к перегреву, в результате еще большего притока крови к месту инъекции. Это приводит к увеличению отека и покраснения, а иногда провоцирует образование ожога. Поэтому никаких манипуляций с местом инъекции проводить нельзя.

Миф 4. После прививки не рекомендуется гулять с ребенком на улице.

Прогулка на свежем воздухе никак не сможет навредить ребенку. Зато поможет избавиться стресса, который мог возникнуть в результате инъекции.

Когда нужно обратиться к врачу:

Покраснение началось через 2 дня после прививки.

Оно увеличилось в размере (более 5 см).

Боль усиливается или покраснение в месте инъекции увеличивается через 3 дня.

Температура возникла через 2 дня (или продолжается более трех дней).

Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у вашего семейного врача или педиатра.