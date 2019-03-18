Стройное и подтянутое тело – цель, к которой стремится каждый. Весна – лучший период, чтобы начать бегать и успеть подготовиться к лету, поэтому рассказываем, как начать бегать по утрам и что для этого нужно.

Как правильно начать бегать, чтобы получить от пробежки максимальную пользу. Рассказываем полезен ли бег, в какое время суток пробежки более эффективны и как заставить себя начать бегать.

Чем полезен бег

В комплексную тренировку в зале всегда входит кардио, то есть пробежка на беговой дорожке, но если у вас есть возможность бегать утром на свежем воздухе, то это хорошая альтернатива.

– Во время бега мы активизируем процессы метаболизма и тем самым улучшаем обмен веществ в нашем организме. Бег – отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, – рассказывает эксперт по легкой атлетике Игорь Бронников.

Пробежки улучшают общий тонус организма, снижают риск инсультов и улучшают работу пищеварения и сердца. В комплексе бег – улучшает иммунитет.

Когда лучше бегать

Эксперты рекомендуют бегать утром перед завтраком, но продолжительность пробежки не более 15 мин. Такие низкоинтенсивные пробежки приведут ваш организм в тонус и станут хорошим началом трудового дня.

Вечерние пробежки приносят пользу дыхательной системе и сосудам головного мозга. Тренировка должна проходить не позднее чем за два часа до сна. Если вы только начинаете свои тренировки, то лучше стартовать с медленного темпа и с каждым днем его увеличивать.

Лучше бегать в местах, где нет машин, чтобы не вдыхать токсичные выбросы автомобилей. Существуют специально отведенные места для бега, стадионы со специальной поверхностью или грунтовые дорожки на аллеях у воды и парковых зонах.

– Пробежки по асфальту могут травмировать и в последствии вы получите деформацию сухожилий стопы. Чтобы поберечь свои колени и стопы, выберите место с более мягкой поверхностью, – отметил эксперт.

Как подготовиться к бегу

Перед пробежкой сделайте разминку и растяжку. Таким образом вы уменьшите риск травмирования.

– Физическая активность должна приносить вам удовольствие, если ваша цель оздоровить свой организм и привести его в тонус. Бегать до бессилия нельзя, потому что так можно получить проблемы со здоровьем, особенно с сердцем, – советует эксперт по легкой атлетике Игорь Бронников.

Как выбрать обувь

Бегать нужно в удобных кроссовках, которые обеспечат комфорт суставам и помогут избежать резких столкновений с поверхностью. Обувь должна быть легкой (до 400 граммов), с эластичной подошвой и качественным пошивом.

Можно ли есть перед пробежкой

Есть можно за 2 часа до пробежки. Но если вы планируете интенсивные тренировки, то бег натощак может повредить, поэтому в день тренировки надо есть продукты, которые быстро усваиваются организмом.

– Овощи, салаты, можно позволить себе немного сладкого. Фрукты, если сильно захотели поесть за полчаса до бега, – рекомендует Игорь Бронников.

Ни в коем случае не употребляйте перед бегом кофе, он увеличивает риски инсульта.

За 2-3 ч до бега откажитесь от мяса, особенно красного: свинины и говядины, так как в мясе много насыщенных жиров животного происхождения, и это приведет к тяжести, дискомфорту и быстрому утомлению от бега.

Также помните, что организм нуждается и отдыхе, поэтому делайте перерывы. Пробежки каждый день – не лучшее решение.

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