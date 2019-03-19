Во время Великого поста многие украинцы строго ограничивают свой рацион, но прежде чем изменить особенности питания, стоит узнать как о положительных, так и отрицательных сторонах ограничений.

Питание во время поста подвергается изменениям, поэтому внимательно продумайте свой рацион, чтобы встретить Пасху здоровыми. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем можно заменить продукты питания, которые мы изымаем во время поста.

Меньше мяса – хорошо.

Колбасы, сардельки и копчености увеличивают риск некоторых видов рака, а также гипертензии и нарушения обмена жиров, но кусочек сала или печеное мясо птицы вам не повредит.

Больше овощей – еще лучше.

В растительной пище содержатся витамины, микроэлементы, клетчатка, которые помогают нашему организму укреплять иммунитет. В частности улучшается функционирование кишечника, сосудов, мозга и кожи. Доказана польза веганства и вегетарианства – прежде всего в разнообразном растительном рационе.

Бобовые – не только фасоль.

Бобовые стоит добавить в рацион питания не только на время поста, потому что они мультивитаминные и организм отблагодарит вас. Бобовые – это клетчатка, витамины группы В, микроэлементы калия, фосфор, железо, цинк и марганец.

Перечень полезных свойств довольно большой, и кроме здорового кишечника вы получите нормализованный уровень холестерина.

Пост – это повод вспомнить про грибы.

Белые грибы, шампиньоны, шиитаке, вешенки богаты на аминокислоты глутатиона, клетчатку бета-глюкан, микроэлемент селен, витамин D, антиоксидант эрготионеин – а это набор уникальных и очень нужных нутриентов.

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Диета с низким содержанием жиров или их отсутствием достаточно вредна, так как для усвоения отдельных витаминов нужны жиры.

В жирах есть витамины А, Е и Д, холестерин и полиненасыщенные жирные кислоты. Без этих витаминов плохо функционирует иммунная система, ухудшается зрение и возможно нарушение обмена кальция. Отсутствие холестерина в рационе увеличивает риск депрессии и нарушения образования половых гормонов.

Орехи, лен, тыквенные и подсолнечные семечки.

Они богаты витамином Е и полиненасыщенными жирными кислотами, добавьте их в список важных продуктов питания.

Сочетайте орехи и морковь или курагу – так жирорастворимый про-витамин А будет полностью усваиваться.

Яйца – нужны.

В яйцах содержатся полезные жиры, которые нужны для работы печени и нервной системы. Если вы все же решили отказаться от яиц, то ешьте соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семечки, кукурузу и шпинат. Все это вместе в определенной степени заменит яйца.

Молочные продукты.

Их можно заменить квашеной капустой, она как раз содержит соразмерное количество пробиотических лактобактерий и кальция.

Без рыбы будет плохо.

Рыба обеспечивает мозг, сердце, сосуды и иммунную систему полиненасыщенными жирными кислотами, поэтому это крайне важный компонент питания. Альтернативой на время поста может быть льняные и тыквенные семечки, грецкие орехи, морская капуста или кунжутная паста.

Не ограничивайте свой рацион одними лишь углеводами (хлеб, рис, макароны). Они имеют высокий гликемический индекс, и именно такой рацион приводит к недостатку витамина В1 и увеличению веса.

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