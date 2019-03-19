Минздрав будет регулировать цены на лекарственные средства из Нацперечня, которыми чаще всего пользуются украинцы.

Министерство здравоохранения установит предельные цены, которые будут зависеть от цен на действующее вещество в соседних странах.

– Объемы закупок жизненно необходимых лекарств в медучреждениях растут. Соответственно, снижаются и расходы из карманов пациентов. Из негатива – на некоторые лекарственные средства из Нацперечня фармпроизводители необоснованно завышают цены, – отметил профильный заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

В Национальном перечне есть около 60 из 427 самых популярных лекарств, и они, в денежном измерении, составляют около 80% от общего объема закупок в регионах.

Читайте: Корь отступает: Минздрав констатирует снижение количества больных

Введение регулирования именно на эти препараты позволит медучреждениям экономить средства, покупать больше нужных лекарств из Нацперечня. Пациенты получат больше бесплатных лекарств при лечении в стационаре.

Предельная цена на лекарства из Нацперечня устанавливаться на основе средней цены трех наименьших значений из пяти стран, в которых специалисты будут сравнивать такие цены.

Дополнительно применяться понижающий коэффициент 0,8 для коррекции цены на уровень дохода и платежеспособности в Украине.

Страны для сравнения цен – это Польша, Словакия, Венгрия, Чехия и Латвия.

Ранее Факты ICTV писали, что в Министерстве здравоохранения планируют отменить финансирование медицинским учреждениям за пациентов, которые не подписали декларацию с врачом.