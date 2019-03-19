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Минздрав будет регулировать цены на лекарства из Нацперечня

Минздрав будет регулировать цены на лекарственные средства из Нацперечня, которыми чаще всего пользуются украинцы.

Минздрав будет регулировать цены на лекарства из Нацперечня

Министерство здравоохранения установит предельные цены, которые будут зависеть от цен на действующее вещество в соседних странах.

– Объемы закупок жизненно необходимых лекарств в медучреждениях растут. Соответственно, снижаются и расходы из карманов пациентов. Из негатива – на некоторые лекарственные средства из Нацперечня фармпроизводители необоснованно завышают цены, – отметил профильный заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

В Национальном перечне есть около 60 из 427 самых популярных лекарств, и они, в денежном измерении, составляют около 80% от общего объема закупок в регионах.

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Введение регулирования именно на эти препараты позволит медучреждениям экономить средства, покупать больше нужных лекарств из Нацперечня. Пациенты получат больше бесплатных лекарств при лечении в стационаре.

Предельная цена на лекарства из Нацперечня устанавливаться на основе средней цены трех наименьших значений из пяти стран, в которых специалисты будут сравнивать такие цены.

Дополнительно применяться понижающий коэффициент 0,8 для коррекции цены на уровень дохода и платежеспособности в Украине.

Страны для сравнения цен – это Польша, Словакия, Венгрия, Чехия и Латвия.

Ранее Факты ICTV писали, что в Министерстве здравоохранения планируют отменить финансирование медицинским учреждениям за пациентов, которые не подписали декларацию с врачом.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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