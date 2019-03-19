Психологи уверены, что одинокие люди чаще страдают от ожирения и болезней сердца, сосудов, чем те, у кого есть отношения.

Одиночество повышает риск преждевременной смерти. Одинокий человек чаще семейных людей страдает от ожирения и болезней сердца и сосудов.

К такому выводу пришла группа психологов Университета Бригама Янга. Они проанализировали результаты около 150 экспертиз и исследований с участием около 300 тысяч добровольцев. Всего были изучены данные 3,5 млн североамериканцев, азиатов и австралийцев.

При этом они установили, что даже общение в интернете может снизить риск преждевременной смерти, так как человек не будет чувствовать себя настолько одиноким.

Читайте: Что может указывать на преждевременную смерть – ученые

К слову, ученые рассказали, как недосып связан с одиночеством.

Источник: MedikForum