Хлеб на дрожжах не вреден. Напротив, они делают его полезным, обогащая витаминами и аминокислотами.

Волноваться, что дрожжи могут принести вред не стоит, ведь они не выживают в уже испеченном хлебе. При высоких температурах они и их споры погибают.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что хлеб, в котором есть дрожжи, содержит больше железа. Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки – соединение, которое связывает ионы железа или цинка и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике.

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Ульяна Супрун также добавила, что белый хлеб или сдобные булки содержат много углеводов и мало клетчатки. Поэтому они могут вызвать боль в животе и вздутие.

Чтобы сделать свой рацион здоровым, нужно выбирать цельнозерновой хлеб, который содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки.

Главное при этом хорошо его пережевывать и запивать. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ульяна Супрун развеяла мифы о вакцинации.