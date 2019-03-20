Американские ученые доказали, что на частоту секса в семье влияет распределение работы по дому между партнерами.

Американские социологи Дэниел Карлсон, Аманда Миллер и Шэрон Сасслер, опираясь на данные двух национальных исследований с разницей в 20 лет: Национальное исследование семьи и домашние хозяйства (1987-1988) и исследование брака и отношений (2006).

Исследования охватили более 11 тыс. респондентов и показали, что у пар, которые разделяют домашние рутинные обязанности, секс бывает чаще.

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Домашние обязанности включают в себя приготовление пищи, мытье посуды, уборка дома, шопинг, стирка.

Вот особенное место занимает мытье посуды. Так вот, в семьях, в которых эту обязанность на себя берет мужчина, то и ссор меньше и секс чаще. Для женщин наиболее важным оказалось, чтобы партнер мыл посуду и делал покупки в супермаркете. У таких пар сексуальная жизнь в порядке.

Напомним, проведенный недавно в США опрос показал, что 41% женщин считают себя очень громкими в сексе, при этом среди мужчин этот процент меньше – 27%.