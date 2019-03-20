PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Мытье посуды и покупки. Как домашние обязанности влияют на секс

Американские ученые доказали, что на частоту секса в семье влияет распределение работы по дому между партнерами.

Мытье посуды и покупки. Как домашние обязанности влияют на секс

Американские социологи Дэниел Карлсон, Аманда Миллер и Шэрон Сасслер, опираясь на данные двух национальных исследований с разницей в 20 лет: Национальное исследование семьи и домашние хозяйства (1987-1988) и исследование брака и отношений (2006).

Исследования охватили более 11 тыс. респондентов и показали, что у пар, которые разделяют домашние рутинные обязанности, секс бывает чаще.

Читайте: Стресс, женщины и гомосексуализм: что убивает потенцию мужчин и как бороться

Домашние обязанности включают в себя приготовление пищи, мытье посуды, уборка дома, шопинг, стирка.

Вот особенное место занимает мытье посуды. Так вот, в семьях, в которых эту обязанность на себя берет мужчина, то и ссор меньше и секс чаще. Для женщин наиболее важным оказалось, чтобы партнер мыл посуду и делал покупки в супермаркете. У таких пар сексуальная жизнь в порядке.

Напомним,  проведенный недавно в США опрос показал, что 41% женщин считают себя очень громкими в сексе, при этом среди мужчин этот процент меньше – 27%.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как люди относятся к стонам во время секса – пикантный опрос
Чуть не умерла: в Испании женщине стало плохо во время орального секса
7 причин заниматься сексом по утрам
Какое порно любят смотреть украинки (18+)
Стресс, женщины и гомосексуализм: что убивает потенцию мужчин и как бороться
Поймали во время измены: в Китае обнаженную пару привязали к дереву (18+)
Как часто ваш сексуальный партнер имитирует оргазм? – ТЕСТ
Даже БДСМ: Настя Каменских поделилась сексуальными предпочтениями
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка