Одна прогулка в неделю может отсрочить риск преждевременной смерти.

Как минимум одна прогулка на неделю обладает свойством уменьшать риск преждевременной смерти от инсульта, рака и сердечного приступа.

Исследование проводили ученые из Шаньдунского политехнического университета, на севере Китая.

Ученые проанализировали данные здоровья почти 90 тыс. человек. Специалисты учли тип нагрузок и их продолжительность и пришли к выводу, что у людей, которые имели традиционные прогулки или работали в саду от 10 минут до одного часа в неделю, снижался риск ранней смерти на 18%.

Более длительные физические нагрузки в саду или более частые прогулки снижают риск смерти на 31%. Такие физические нагрузки должны быть умеренными и длиться от 2,5 до 5 часов в неделю.

А если активность в течение недели составляла 25 часов, то риск уменьшался уже на 50%.

Авторы исследования отмечают, что выводы сделаны в результате наблюдения, то есть нельзя утвердительно сказать, что только прогулка продлит вам жизнь. В этом случае нужен комплексный подход: питание, образ жизни и физические нагрузки.

К слову, ученые из Университета Западной Австралии доказали, что непродолжительная физическая активность утром может заменить лекарства для снижения артериального давления у пожилых людей.