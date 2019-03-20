Факты ICTV рассказывают о трех эффективных методах в борьбе с деликатной проблемой – растяжками.

Растяжки на теле – явление довольно распространенное. Одной из причин их возникновения является беременность. У женщин в положении очень быстро меняются объемы живота и молочных желез. Кожа просто не выдерживает подобной нагрузки и трескается.

Другими, не менее распространенными обстоятельствами, являются резкая потеря веса или его набор, интенсивный рост человека и наследственный фактор. Несмотря на то, что растяжки не требуют медицинского лечения и не наносят никакого дискомфорта – кроме эстетического – все носители этой деликатной проблемы больше всего стремятся от нее избавиться. Именно поэтому мы подобрали несколько методов в борьбе с растяжками.

Метод 1. Салонный уход

Салонные процедуры способны оперативно и эффективно сделать строй менее заметным. Однако пользоваться приведенными ниже методами стоит только у проверенных специалистов, поскольку один неверный шаг – и проблема растяжек будет казаться вымышленной ерундой. Чтобы предупредить нежелательные последствия выбирайте квалифицированных косметологов и специализированные салоны красоты.

Лазерное воздействие

В современную косметологию лазеры ворвались относительно недавно, но это не помешало им мощно закрепиться в индустрии красоты, как универсальный и эффективный метод в борьбе с дефектами кожи. Лазерная коррекция способствует разрушению пораженной кожи, и провоцирует рост новой, маскирует рубец и делает его менее заметным.

Мезотерапия

Эта современная инъекционная методика позволяет убрать крайне заметные проблемы с кожей. За счет введения лекарств непосредственно в зону поражения, мезотерапия позволяет сделать рубец менее заметным.

Химический пилинг

Мощный метод в борьбе с растяжками, ведь контролируемый ожог, который наносит коже эта процедура из-за высокого содержания кислот, способствует росту новой кожи, но уже восстановленной. Предварительная консультация с врачом-дерматологом лишней точно не будет.





Метод 2. Пилинг

Скрабирование тела позволяет сделать растяжки не только менее заметными, но и предупредит их появление. Полки косметических магазинов просто пестрят от ассортимента различных пилингов, поэтому приобрести его проблемой не будет.

Приготовить скраб можно и в домашних условиях. Стакан соли и сахара тщательно перемешайте с каким-либо косметическим маслом, добавляя любимые эфирные масла. Полученной смесью помассируйте пораженные места и промойте их теплой водой. После – нанесите любой питательный крем. Главное в этой процедуре – системность и продолжительность.

Метод 3. Голубая глина с медом

Жидкий мед и голубую глину берете в одинаковых пропорциях. Тщательно перемешайте и накладывайте на проблемные участки, фиксируя их бинтом. Эту процедуру следует проводить перед сном, так как косметический компресс нужно оставить на длительное время. Смесь должна быть свежей, поэтому готовьте её каждый день.



Стоит отметить, что все методы, которые сейчас существуют, и в частности наши, не устраняют растяжки полностью. Их воздействие позволяет сделать дефекты менее заметными. В борьбе с этой проблемой очень важна оперативность в лечении.

Помочь им еще на начальных этапах значительно проще. Главное – не забывайте ухаживать за кожей, и используйте пилинги, жесткие губки, кремы с содержанием мумие не только, когда это уже вынужденная мера.