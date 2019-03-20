Помощь другим людям и чувство принадлежности позволяют жить счастливее и дольше.

Чувство счастья зависит от наших генов. Поэтому некоторые люди счастливее других, даже при одинаковых условиях проживания. Но не только природные факторы влияют на состояние возвышения, так как важное место занимает наш выбор, который мы делаем в повседневной жизни.

Исследователи наблюдали за группой из 724 мужчин с начала их подросткового возраста (1938) до конца жизни. Анализируя полученные данные, ученые доказали, что помощь другим людям и чувство принадлежности помогают жить счастливее и дольше.

Ульяна Супрун собрала выводы ряда исследований, которые помогут стать счастливее.

Совет 1. Посвятить себя делу, которое приносит удовольствие.

Это может быть не только работа, но поддержка социально важных проектов, волонтерство, хобби, или помощь близким. Главное – знать, что мы делаем что-то важное и то, что имеет смысл.

Совет 2. Социализация.

Участие в социальной жизни дает нам ощущение идентичности и поддержки. Могут быть групповые занятия спортом, волонтерские проекты или отдых с семьей. Это стимулирует умственную и эмоциональную деятельность.

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Зато изоляция и одиночество действуют наоборот. Когда мы вместе в сплоченной команде – активно выделяется гормон окситоцин. Он нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных привязанностей, укрепляет иммунитет, помогает заботиться о других и активно выделяется, когда мы влюблены.

Совет 3. Физическая активность.

Во время тренировок у человека выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и ендоканабионоиды – состав счастья, которые приносят удовольствие, эйфорию и улучшают настроение.

Совет 4. Рацион питания.

Употребляйте умеренное количество пищи, большое количество сладкого не принесет вам ожидаемого счастья. Диетологи советуют обязательно употреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей.

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А чтобы обогатить организм аминокислотой, из которой образуется серотонин, нужно употреблять молочную продукцию, хумус и фалафель.

Совет 5. Находитесь на свете и избегайте стресса.

Дневной и яркий свет в помещении улучшают социальное взаимодействие и настроение, а также провоцируют образование серотонина.

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