Перед выборами нужно подготовить свою психику к тому, что некоторые люди могут вести себя импульсивно и неадекватно.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила в Facebook о том, что перед выборами у определенных людей может проявиться импульсивное поведение. Она дала советы, как защитить свое психическое здоровье перед выборами президента Украины.

Для того, чтобы не стать жертвой “атак”, нужно соблюдать несколько простых правил.

Главное – спокойствие

Манипуляторы всегда пытаются вывести человека из равновесия, чтобы он реагировал так, как им нужно. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то лучше развернитесь и уходите, поскольку спор не приведет к желаемому результату.

Если вам не жалко своего времени и сил, можете попробовать выслушать человека и успокоить его. Однако такой подход не всегда срабатывает.

Прочные личные границы

Установите для себя прочные правила, которые не будет иметь права нарушать ни один человек.

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– Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов – вас будет сложно вывести из равновесия, – сообщила Супрун.

Возвращайте людей в реальность

Если человек нагло себя ведет, то попробуйте напомнить ему, что такое поведение является недопустимым. Однако ни в коем случае не отвечайте агрессивно.

Не повышайте голос

Избегайте уничижительных жестов и повышения голоса. Обращайтесь к человеку только после того, как он завершит свое высказывание и разговаривайте низким, спокойным голосом.

Избегайте контакта

Если же вы видите, что адекватное обсуждение на тему выборов невозможно, то игнорируйте такого человека и избегайте контакта.

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