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Запах кожи может свидетельствовать о неизлечимой болезни

С помощью молекул, которые содержатся в кожном сале и вызывают определенный запах, можно будет определить болезнь Паркинсона.

Запах кожи может свидетельствовать о неизлечимой болезни

Ученые обнаружили, что у людей с болезнью Паркинсона выделение кожного сала имеет отчетливый запах, который усиливается по мере прогрессирования состояния больного.

Такую особенность впервые заметила почетный лектор в Манчестерском университете Джой Милн у своего мужа за много лет до того, как ему был поставлен клинический диагноз болезни Паркинсона.

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Исследователи собрали образцы кожного сала и проанализировав, обнаружили присутствие веществ, которые указывают на измененные уровни нейротрансмиттеров, обнаруженных у пациентов с болезнью Паркинсона, а также на ряд других биомаркеров состояния.

В ходе исследования они создали модель, которая может идентифицировать болезнь на ранних стадиях.

Ранее Факты ICTV писали о том, что болезнь Паркинсона будут лечить стволовыми клетками.

Источник: The University of Manchester

Фото: Dreamstime

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