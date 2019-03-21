Лекарство для анестезии помогают сделать травмирующие воспоминания менее яркими и может быть полезным для лечения людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Лекарство для анестезии делают плохие воспоминания менее яркими и помогают людям с посттравматическим стрессовым расстройством.

Ученые из Технического университета Мадрида заметили, что люди, которым кололи седативный пропофол сразу после воспоминания, спустя сутки хуже помнили тревожные моменты.

После исследований на животных стало известно, что когда происходит воспоминание, появляется временное окно, когда можно изменить это воспоминание.

По мнению ученых, на это может повлиять обезболивающее.

Для исследования отобрали 50 добровольцев и попросили запомнить две истории за неделю, прежде чем им введут препарат для гастроскопии или колоноскопии.

Потом им показали слайды с нейтральными историями, где в середине были грустные моменты. Первая история была о мальчике, попавшем в ДТП, а вторая – о похищении и нападении на женщину.

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Перед введением лекарства, людям показали первый слайд одной из историй. После процедуры ученые проверили, как они запомнили истории.

По мнению ученого, прошло мало времени, чтобы препарат мог изменить память.

Вторую группу тестировали спустя сутки. Лекарство оказалось эффективно – люди на 12 % хуже вспоминали эмоциальнальные части истории, а нейтральные части историй они помнили одинаково хорошо.

Лекарство может уменьшить эмоциональное воздействие травмирующих воспоминаний при ПТСР, но по мнению ученых, старые воспоминания изменить сложнее.

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Источник: Science Advances