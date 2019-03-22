Ученые выяснили, что снижение потребления калорий продлевает жизнь.

Диета снижает уровень врожденного иммунитета, уменьшая активность регуляторного белка р38. Таким образом, в организме человека происходит цепная реакция, которая заканчивается снижением иммунного ответа.

Это объясняется изменениями в активности иммунной системы.

Ученые обнаружили, что когда р38 полностью неактивен, ограничение калорий не срабатывает и не влияет на врожденный иммунитет.

Читайте: Ученые назвали простое средство от ожирения

Как отмечают специалисты, при низкой активности этого белка запускаются генетические пути, которые подавляют воспалительные процессы до оптимального уровня. Именно это помогает тормозить старение и износ организма.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие продукты сжигают жир.