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Голодание тормозит старение – ученые

Ученые выяснили, что снижение потребления калорий продлевает жизнь.

Голодание тормозит старение – ученые

Диета снижает уровень врожденного иммунитета, уменьшая активность регуляторного белка р38. Таким образом, в организме человека происходит цепная реакция, которая заканчивается снижением иммунного ответа.

Это объясняется изменениями в активности иммунной системы.

Ученые обнаружили, что когда р38 полностью неактивен, ограничение калорий не срабатывает и не влияет на врожденный иммунитет.

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Как отмечают специалисты, при низкой активности этого белка запускаются генетические пути, которые подавляют воспалительные процессы до оптимального уровня. Именно это помогает тормозить старение и износ организма.

Ранее Факты ICTV писали о том, какие продукты сжигают жир.

Источник: MedicalXpress

Фото: Dreamstime

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