Ученые доказали, что лазерным лучом можно блокировать отдельные нейроны в мозге и таким образом уменьшить зависимость от алкоголя. Опыты проводили на крысах.

Американские ученые из института Скриппса смогли вылечить крыс от алкоголизма.

– Эта работа требует использования передовых технологий, которые еще нельзя применять на людях, поэтому может понадобиться от 15 до 30 лет, прежде чем мы увидим алкоголиков с мозговыми имплантатами, которые помогут им контролировать свою тягу, – отмечает один из авторов исследования Оливье Джордж.

Исследователи установили в мозг крыс оптоволокно, затем включили лазер, который блокирует нейроны, отвечающие за формирование и поддержание зависимости.

Такие изменения в мозге авторы сравнили с щелчком переключателя.

– Особенно поражает то, что нам удалось взять под контроль саму мотивацию потребления алкоголя у существ с сильной зависимостью, – сказал Оливье Джордж.

По его словам, оптоволокно и лазер, который блокирует нейроны, отвечающие за формирование и поддержание зависимости, позволяют снизить не только потребление алкоголя, но и физические проявления синдрома отмены.

– Алкоголизм у людей и животных развивается подобным образом, и сразу несколько исследований демонстрировали, что принципиальную роль в формировании и поддержании зависимости играет относительно небольшой кластер нервных клеток, – объясняет исследователь.

А если связь между этими нейронами разрушается, то у пациента развиваться синдром отмены.

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Ученые все же надеются, что это исследование будет иметь продолжение и они приложат все усилия, чтобы подготовить технологию для тестирования на людях.

Напомним, украинец Александр Киричук изобрел уникальный алкоголь после употребления, которого в крови даже не увеличивается количество промилле.