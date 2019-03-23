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За лекарства без рецепта – уголовная ответственность: инициатива Супрун

Гослекслужба разрабатывает изменения в законодательство, которые предполагают введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

За лекарства без рецепта – уголовная ответственность: инициатива Супрун

На данный момент аптеки, продающие препараты без рецепта, могут быть оштрафованы только на 120 грн, рассказала и.о. главы Министерства здравоохранения Уляна Супрун.

По ее мнению, для аптек заплатить такой штраф дешевле, чем соблюдать закон.

– Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта, – отметила она.

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Напомним, правительство утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, один из пунктов которого предусматривает продажу антибиотиков только по рецепту. Эти изменения должны ввести до конца 2020 года.

Источник: Радіо Свобода

ФотоУляна Супрун

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