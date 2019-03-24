В День борьбы с туберкулезом Ульяна Супрун развенчала самые популярные мифы о болезне.

10 самых популярных мифов о туберкулезе развенчала и.о. здравоохранения Ульяна Супрун.

Миф 1. Туберкулезом можно заразиться, если пользуешься книгами, предметами быта, другими вещами больного, употребляешь пищу, которую приготовил или продавал больной, или через пользование общей посудой.

Правда. Это не правда. Туберкулез передается воздушно-капельным путем, в случае если вы прибывали долгое время с больным в закрытом помещении.

Миф 2. Если не хотите заболеть туберкулезом чаще мойте руки и убирайте в помещении, где много людей.

Правда. Это миф, лучше в таких помещениях устраивать регулярное проветривание. В местах, где больные туберкулезом лечатся, применяется постоянное ультрафиолетовое облучение воздуха.

Миф 3. Туберкулез – это стыдно, так как им болеют люди, которые ведут неправильный образ жизни.

Правда. Риск заболеть туберкулезом повышают ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания. Но от этого никто не застрахован и хоть чаще болеют бездомные, заключенные и безработные, не застрахованы медики, шахтеры, учителя и люди самых разных профессий и образа жизни.

Миф 4. В СРСР был контроль над туберкулезом, сейчас в Украине явные проблемы с этой болезнью.

Правда. Сейчас заболеваемость туберкулезом в Украине находится на уровне 80-х годов XX века и в 2-3 раза меньше показателей 60-70 лет.

Миф 5. Человек, который проходит лечение от туберкулеза или тот, кто уже прошел лечение представляет угрозу здоровью другим людям.

Правда. Угрозу представляет человек с туберкулезом легких, который кашляет и при этом не лечится. Если человек прошел лечение на протяжении двух недель, то он уже не представляет угрозы и не может никого заразить. Не смотря на то, что в его анализах еще есть возбудитель.

Миф 6. Туберкулезом можно заразиться в общественном транспорте, кафе, супермаркете.

Правда. На самом деле туберкулезом можно заразиться только при длительном контакте с больным. Приблизительная граница – восемь часов ежедневно в течение трех месяцев до начала лечения. Таким образом, рискуют люди, которые живут или работают с человеком, который не проходил лечение и находится в активной фазе болезни – все время кашляет.

Миф 7. Лучше лечится в стационаре, а лекарства получать через уколы, они так лучше усваиваются.

Правда. Пребывать в больницы во время всего лечения не обязательно, достаточно постоянного приема лекарств и присмотра врача. Почти все противотуберкулезные лекарства лучше принимать в таблетках.

Миф 8. Туберкулез – болезнь на всю жизнь.

Правда. В большинстве случаев даже тяжелые случаи туберкулеза хорошо лечатся. Главное своевременно лечение, без игнорирования курса лечения.

Миф 9. Лучше лечиться народными средствами, так как специальные лекарства вредят организму.

Правда. Вылечиться без медикаментозного лечения не возможно. Хотя лечение может приводить к побочным реакциям, но это не сравнимо с последствиями игнорирования лечения туберкулеза.

Миф 10. Вакцинация против туберкулеза плохо переносится – место инъекции часто долго не заживает.

Правда. Риск осложнения после вакцинации составляет всего лишь 1%.

Нагноение и образование корочки, небольшое кровотечение из области ранки – нормальная реакция, которая может длиться до 6 месяцев и обеспечивает образование прочного иммунитета.

Вакцинация – не 100% гарантия, что вы не заболеете туберкулезом, но она снижает риск заболеваемости.

Читайте: Туберкулез в Украине: опасность и лечение

К слову, ученица одной из школ Мелитополя Запорожской области заболела туберкулезом.