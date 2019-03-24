Сегодня в Украине день борьбы с туберкулезом. Факты ICTV собрали самую важную информацию о заболевании и методах его лечения.

Что такое туберкулез?

Туберкулезом называют инфекционное заболевание, которое поражает легкие, а иногда затрагивает и другие органы. Его вызывают микробактерии, называемые палочками Коха.

Очаг воспаления заболевания, как правило, приходится на дыхательные пути, но бывают и случаи, когда микробактерии поражают лимфатическую, нервную и мочеполовую систему, опорно-двигательный аппарат, кожу или весь организм.

Заболевание передается воздушно-капельным путем. То есть, если вы находитесь рядом с больным туберкулезом человеком, то вы можете подхватить заболевание во время того, как он будет кашлять.

Классическими симптомами легочного туберкулеза являются:

длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем;

длительная субфебрильная температура;

лихорадка;

слабость;

ночная потливость;

пониженный аппетит;

значительное похудение.

Туберкулез – смертельно опасное заболевание. И при первых симптомах нужно немедленно обратиться к врачу. Только обследование поможет поставить точный диагноз и начать правильное лечение.

Хотя за последнее время смертность от болезни в мире снизилась, ее средний показатель составляет около 30%, потому туберкулез до сих пор очень опасен.

Лечение туберкулеза

Перед началом лечения, чтобы подтвердить наличие болезни, проводится рентгенография, которая позволяет обнаружить туберкулез в виде белых пятен. Также для анализов может браться на анализ кровь или слизь, которая выделяется во время кашля.

Туберкулез реально вылечить, однако этот процесс будет весьма длительным и может продолжаться до 2 лет.

Поскольку бактерия может мутировать прямо во время болезни, то лечат человека изначально с помощью химиотерапии под пристальным наблюдением врачей. Именно они будут назначать необходимые лекарства, и следить за развитием болезни.

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Также большое внимание будет уделяться питанию и набору массы тела, коррекции различных побочных эффектов при лечении.

Поскольку туберкулез любит селиться в местах, куда тяжело попадает воздух, то иногда больным рекомендуют отправляться в санатории. При интенсификации дыхания в разрежённом воздухе горных курортов наблюдается улучшенная оксигенация легких, что приводит к торможению роста и размножения микобактерий.

В очень запущенных методах может использоваться хирургическое вмешательство. Для лечения туберкулеза используют следующие методики:

Искусственный пневмоторакс – сдавливание и фиксация легкого путем введения стерильного воздуха в плевральную полость;

Спелеотомию или каверноэктомию – удаление наиболее крупных каверн, не поддающихся консервативному лечению;

Клапанную бронхоблокацию – установка миниатюрных клапанов в устья бронхов для предотвращения их слипания и нормализации дыхания;

Резекцию легкого — удаление необратимо пораженной части легкого;

Лобэктомию легкого – удаление одной доли правого или левого легкого;

Билобэктомию — удаление по одной доли правого и левого легкого;

Пневмонэктомию, или пульмонэктомию — удаление правого или левого легкого целиком.

Профилактика заболевания

Поскольку болезнь может не проявлять себя годами и быстро мутировать, то проводится профилактика заболевания, которая позволяет выявить его на ранних стадиях.

Самый распространенный метод профилактики – вакцина БЦЖ, которая защищает от туберкулезного менингита – самой опасной формы заболевания. Прививку делают ребенку в первые 3-7 дней жизни при отсутствии противопоказаний.

В 7 и 14 лет также могут проводить ревакцинацию при отсутствии противопоказаний, если реакция Манту была отрицательной.

При резком изменении реакции Манту могут провести профилактическую химиотерапию несколькими препаратами.

Кроме того, взрослым рекомендуется проходить флюорографическое обследование в поликлинике хотя бы раз в год, чтобы была возможность диагностировать туберкулез на ранней стадии и начать лечение.

Туберкулез в Украине

Центр общественного здоровья Минздрава сообщает, что в Украине снижаются показатели заболеваемости туберкулезом.

Количество новых случаев и рецидивов туберкулеза в 2018 году уменьшилось на 13,9% по сравнению с 2014 годом (26 тыс. 321 против 30 тыс. 568 соответственно).

По сравнению с 2016 годом темпы снижения заболеваемости в 2018 году составляли 7,8%, или 2 тыс. 479 человек, а в 2017-м – 5,5%.

– Динамика смертности от туберкулеза имеет стабильную тенденцию к снижению. В 2017 году по сравнению с 2014 этот показатель уменьшился на 1 тыс. 505 случаев – с 5 тыс. 240 до 3 тыс. 735, – отметили в Минздраве.

Однако Украина, по данным Всемирной организации здравоохранения, все еще входив в пятерку стран с самым высоким количеством зарегистрированных случаев туберкулеза с расширенной резистентностью.

Не только Украине, но и миру предстоит пройти долгий путь для того, чтобы окончательно победить заболевание, но сейчас у нас есть все, чтобы успешно с ним бороться. Главное – вовремя обратиться к врачу.