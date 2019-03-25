При неправильном использовании ушные палочки могут навредить здоровью.

Ватными палочками можно убирать серу только снаружи. Особенно это касается детей, у которых меньше и нежнее ухо.

Об этом сообщает врач-педиатр Анна Кузева.

Это объясняется тем, что ушам свойственна функция самоочистки, поэтому сера должна выделяться и выходить наружу.

Кроме того, она защищает от инфекций и пыли.

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Врач советует пользоваться специальными каплями, которые размягчают серу и выводят ее наружу.

В то время, как ушные палочки при пробках могут даже навредить, затолкав серу вглубь уха.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Великобритании у мужчины из-за использования ушных палочек развился отит, а впоследствии и абсцесс головного мозга.