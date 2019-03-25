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Как предотвратить слабоумие: советы для сохранения памяти

Препаратов для предотвращения или лечения деменции нет, но есть способы замедления начальных стадий потери памяти.

Как предотвратить слабоумие: советы для сохранения памяти

С возрастом у людей развивается деменция. Забывать о некоторых вещах более склонны женщины, курильщики, люди с недостаточной и избыточной массой тела, физически и социально неактивны.

Также увеличение риска провоцируют такие болезни как диабет, гипертензия, нарушения дыхания во сне, перенесенный инсульт и генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина.

  • Физическая активность

Хотя бы два раза в неделю по 40 мин. занимайтесь физическими упражнениями. Любая активность поддерживает жизнь нейронов и их нейропластичность.

  • Музыка

Благодаря прослушиванию любимой музыки деменция эффективно замедляется. А для людей с провалами в памяти рекомендуют слушать музыку для улучшения работы мозга.

  • Слух

Берегите свой слух, потому что его ухудшение часто является предвестником деменции.

  • Ребусы

Разгадывайте логические загадки, судоку и играйте в видеоигры. Мозговая активность с логическими ребусами будет поддерживать вас в тонусе.

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  • Витамины группы В

Употребляйте продукты, содержащие витамины группы В.

  1. В1 – орехи (фисташки, кедровые орехи, арахис, кешью) и крупы (чечевица, овсяная крупа);
  2. В6 – кедровые и грецкие орехи, фасоль, скумбрия, облепиха;
  3. 12 – скумбрия, говядина, свинина и баранина, карп.
  • Отказ от курения

Курение на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера.

  • Рацион питания

Стоит уменьшить потребление животных жиров и красного мяса. А овощи, чечевица, рыбу и корнеплоды следует добавить в свой рацион питания.

  • Здоровые сосуды

Уменьшите потребление соли и контролируйте перепады давления.

  • Здоровые зубы

Вовремя лечите зубы и не допускайте болезней десен.

  • Депрессия

Не допускайте затяжные депрессии, их следует избегать вовремя.

  • Алкоголь

Не злоупотребляйте алкоголем.

Напомним, грибы нужно употреблять хотя бы два раза в неделю и это поможет предотвратить возникновение проблем с памятью и речю у людей за 60.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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