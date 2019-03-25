Препаратов для предотвращения или лечения деменции нет, но есть способы замедления начальных стадий потери памяти.

С возрастом у людей развивается деменция. Забывать о некоторых вещах более склонны женщины, курильщики, люди с недостаточной и избыточной массой тела, физически и социально неактивны.

Также увеличение риска провоцируют такие болезни как диабет, гипертензия, нарушения дыхания во сне, перенесенный инсульт и генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина.

Физическая активность

Хотя бы два раза в неделю по 40 мин. занимайтесь физическими упражнениями. Любая активность поддерживает жизнь нейронов и их нейропластичность.

Музыка

Благодаря прослушиванию любимой музыки деменция эффективно замедляется. А для людей с провалами в памяти рекомендуют слушать музыку для улучшения работы мозга.

Слух

Берегите свой слух, потому что его ухудшение часто является предвестником деменции.

Ребусы

Разгадывайте логические загадки, судоку и играйте в видеоигры. Мозговая активность с логическими ребусами будет поддерживать вас в тонусе.

Читайте: Вредное питание провоцирует быструю смерть. Супрун рассказала, как уберечься

Витамины группы В

Употребляйте продукты, содержащие витамины группы В.

В1 – орехи (фисташки, кедровые орехи, арахис, кешью) и крупы (чечевица, овсяная крупа); В6 – кедровые и грецкие орехи, фасоль, скумбрия, облепиха; 12 – скумбрия, говядина, свинина и баранина, карп.

Отказ от курения

Курение на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера.

Рацион питания

Стоит уменьшить потребление животных жиров и красного мяса. А овощи, чечевица, рыбу и корнеплоды следует добавить в свой рацион питания.

Здоровые сосуды

Уменьшите потребление соли и контролируйте перепады давления.

Здоровые зубы

Вовремя лечите зубы и не допускайте болезней десен.

Депрессия

Не допускайте затяжные депрессии, их следует избегать вовремя.

Алкоголь

Не злоупотребляйте алкоголем.

Напомним, грибы нужно употреблять хотя бы два раза в неделю и это поможет предотвратить возникновение проблем с памятью и речю у людей за 60.