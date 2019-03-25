Препаратов для предотвращения или лечения деменции нет, но есть способы замедления начальных стадий потери памяти.
С возрастом у людей развивается деменция. Забывать о некоторых вещах более склонны женщины, курильщики, люди с недостаточной и избыточной массой тела, физически и социально неактивны.
Также увеличение риска провоцируют такие болезни как диабет, гипертензия, нарушения дыхания во сне, перенесенный инсульт и генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина.
- Физическая активность
Хотя бы два раза в неделю по 40 мин. занимайтесь физическими упражнениями. Любая активность поддерживает жизнь нейронов и их нейропластичность.
- Музыка
Благодаря прослушиванию любимой музыки деменция эффективно замедляется. А для людей с провалами в памяти рекомендуют слушать музыку для улучшения работы мозга.
- Слух
Берегите свой слух, потому что его ухудшение часто является предвестником деменции.
- Ребусы
Разгадывайте логические загадки, судоку и играйте в видеоигры. Мозговая активность с логическими ребусами будет поддерживать вас в тонусе.
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- Витамины группы В
Употребляйте продукты, содержащие витамины группы В.
- В1 – орехи (фисташки, кедровые орехи, арахис, кешью) и крупы (чечевица, овсяная крупа);
- В6 – кедровые и грецкие орехи, фасоль, скумбрия, облепиха;
- 12 – скумбрия, говядина, свинина и баранина, карп.
- Отказ от курения
Курение на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера.
- Рацион питания
Стоит уменьшить потребление животных жиров и красного мяса. А овощи, чечевица, рыбу и корнеплоды следует добавить в свой рацион питания.
- Здоровые сосуды
Уменьшите потребление соли и контролируйте перепады давления.
- Здоровые зубы
Вовремя лечите зубы и не допускайте болезней десен.
- Депрессия
Не допускайте затяжные депрессии, их следует избегать вовремя.
- Алкоголь
Не злоупотребляйте алкоголем.
Напомним, грибы нужно употреблять хотя бы два раза в неделю и это поможет предотвратить возникновение проблем с памятью и речю у людей за 60.