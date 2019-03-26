Украинцы едят очень много сладостей, изделий из белой муки и имеют вредные привычки, что пагубно влияет на продолжительность жизни.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская объяснила, что в мучных изделиях, которые мы так любим, много пустых калорий, которые моментално превращаются в жир.

Также, по ее словам, мы едим много жареного, копченого, злоупотребляем алкоголем и мало двигаемся.

Чтобы жить дольше, она советует украинцам правильно питаться, отказаться от позднего ужина, меньше курить, начать бегать и ежедневно делать физические упражнения.

Ранее американские ученые выяснили, что украинцы начинают обнаруживать у себя связанные со старением болезни примерно в 57 лет, что ниже среднего показателя в Европе. По уровню скорости старения Украину поставили на 179 место из 195 возможных.

Читайте: Зачем следить за уровнем холестерина и чем грозит его повышение

Кстати, ранее ученые рассказали об еще одном способе продлить жизнь.