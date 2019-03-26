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Почему украинцы мало живут и как с этим бороться

Украинцы едят очень много сладостей, изделий из белой муки и имеют вредные привычки, что пагубно влияет на продолжительность жизни.

Старіння

Врач-диетолог Оксана Скиталинская объяснила, что в мучных изделиях, которые мы так любим, много пустых калорий, которые моментално превращаются в жир.

Также, по ее словам, мы едим много жареного, копченого, злоупотребляем алкоголем и мало двигаемся.

Чтобы жить дольше, она советует украинцам правильно питаться, отказаться от позднего ужина, меньше курить, начать бегать и ежедневно делать физические упражнения.

Ранее американские ученые выяснили, что украинцы начинают обнаруживать у себя связанные со старением болезни примерно в 57 лет, что ниже среднего показателя в Европе. По уровню скорости старения Украину поставили на 179 место из 195 возможных.

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Кстати, ранее ученые рассказали об еще одном способе продлить жизнь.

Источник: Главред

Фото: Dreamstime

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