После восьмой недели беременности вероятность выкидыша увеличивается при условии работы в ночное время. Ученые проанализировали протекания беременности почти 23 тыс. женщин.

Исследователи из больниц Копенгагена обработали данные около 23 тыс. беременных женщин. Время исследования охватывает 2007 – 2013 годы.

С 3 по 21 неделю беременности 44% женщин отработали хотя бы одну ночную смену. С 22774 женщин выкидыш произошел у 1889, а это 8% участниц исследования.

На 56% увеличивается риск выкидыша именно после восьмой недели беременности, если женщина работала в ночную смену по меньшей мере дважды на прошлой неделе.

Связь между выкидышем и ночными сменами на работе прослеживается чаще у женщин в возрасте 26-30 лет.

Читайте: Украинцы получат электронные медицинские карты

Авторы исследования отмечают, что работали с официальными данными относительно выкидышей, которые фиксировались в больницах. Поэтому статистика ранних потерь плода отсутствует.

Напомним, беременные женщины имеют право получить 126 дней больничного в связи с родами.