Ученые из США успешно испытали противозачаточные таблетки для мужчин.
Ученые из Научно-исследовательского университета Лос-Анджелеса (США) провели успешные испытания противозачаточных таблеток, которые предназначены для мужчин.
Противозачаточные принимали 40 добровольцев один раз в день, что приводило к снижению тестостерона в крови.
Во время исследования ученые обнаружили небольшие побочные эффекты в виде головной боли, усталости и угревой сыпи у шести испытуемых.
Пятеро участников эксперимента жаловались на снижение либидо.
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Новые таблетки планируют направить на клинические испытания и в случае успеха препарат поступит на рынок.
К слову, ученые доказали, что с помощью блокировки нейронов в мозге можно уменьшить зависимость от алкоголя.