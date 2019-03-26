Ученые из США успешно испытали противозачаточные таблетки для мужчин.

Ученые из Научно-исследовательского университета Лос-Анджелеса (США) провели успешные испытания противозачаточных таблеток, которые предназначены для мужчин.

Противозачаточные принимали 40 добровольцев один раз в день, что приводило к снижению тестостерона в крови.

Во время исследования ученые обнаружили небольшие побочные эффекты в виде головной боли, усталости и угревой сыпи у шести испытуемых.

Пятеро участников эксперимента жаловались на снижение либидо.

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Новые таблетки планируют направить на клинические испытания и в случае успеха препарат поступит на рынок.

К слову, ученые доказали, что с помощью блокировки нейронов в мозге можно уменьшить зависимость от алкоголя.