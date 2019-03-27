Исследование выявило, что каждая десятая ранняя смерть человека связана с сидячим образом жизни.

Ученые национальной службы здравоохранения Великобритании провели исследование, в котором обнаружили, что низкий уровень физической активности, который тесно связан с сидячим образом жизни, приводит к ранней смерти каждого десятого человека.

Исследование опубликовали в Journal of Epidemiology & Community Health.

Специалисты выяснили, что большинство людей проводят свободное время в лежачем или сидячем положении, при том, что в будни их работа также сидячая.

– Борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью человечества, – отметила одна из исследователей Леония Эрон.

Малоподвижные люди чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов, которые сокращают жизнь.

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Также исследователи отметили, что люди, которые ходят 2-3 часа в день обеспечивают себе низкий уровень холестерина в крови и держат тело в тонусе.

– Если выбирать между транспортом и хождением пешком, то стоит выбрать последнее, – рекомендуют специалисты.

Эксперты заявили, что людям в возрасте от 18 до 64 лет нужно не менее 2,5 часа в неделю заниматься спортом или умеренными физическими нагрузками.

Ранее мы писали, что одна прогулка в неделю может отсрочить риск преждевременной смерти.