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В Японии одобрили лекарство нового поколения от рака крови

Министерство здравоохранения Японии одобрило лекарство от рака крови нового поколения, которое использует клетки иммунной системы пациента.

В Японии одобрили лекарство нового поколения от рака крови

Минздрав Японии одобрил лекарство от рака крови. Препарат использует клетки иммунной системы пациента.

Филиал швейцарского фармацевтического производителя Novartis подал заявку на одобрение препарата. В Японии впервые одобрили препарат, который применяет терапию при помощи CAR-T-клеток.

Лечить пациентов будут путем отбора клеток иммунной системы. Затем эти Т-клетки перепрограммируют на уничтожение рака и вернут в организм больного.

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Лекарства Kymriah используют при лечении лейкемии и других видов рака крови.

Напомним, исследователи обнаружили в кофе вещества, которые останавливают рост различных типов рака простаты.

Источник: NHK

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