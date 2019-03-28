Действительно ли пищевая добавка глутамат натрия настолько опасна – далее в материале.

Глутамат натрия принято считать очень опасной пищевой добавкой, но так ли это?

И.о. Ульяна Супрун рассказала, что в целом он безопасен и даже в достаточно высоких дозах. Однако от него может быть плохо чувствительным к глютамату людям. Они могут чувствовать тошноту, слабость, усиление сердцебиения и тому подобное.

В других случаях глутамат не так страшен. Дело в том, что мы сами вырабатываем глутаминовую кислоту. Она – один из наиболее распространенных нейромедиаторов в мозге. Но много глутаминовой кислоты в мозге не в пользу. Когда их очень много, то нейроны начинают погибать. Также у человека начинает повышаться давление, страдает работа почек, сердца и сосудов.

– Это не значит, что продукты с глутаматом могут потенциально вредить мозгу. Ведь глутаминовая кислота, потребляемая в составе пищи, к нему не поступает, – пишет Супрун.

Итак, не будьте фанатичными в употреблении продуктов с глютаматом таких, как вермишель мгновенного приготовления, чипсы, китайская еда и тому подобное. Но и не стоит бояться глутамата натрия, как проказы, ведь не так страшен черт, как его рисуют.

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К слову, ранее мы писали стоит ли так сильно опасаться микробов и нужна ли тотальная дезинфекция.