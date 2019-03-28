Подростки, которые проживают в городах, больше подвержены психическим расстройствам, чем те, кто проживает в маленьких городках или селах. Ученые это объясняют высоким уровнем загрязнения крупных городов, ибо качество воздуха влияет на наше психофизиологическое состояние.

В Великобритании ученые наблюдали за подростками, которые живут в разных по уровню загрязнения местностях, чтобы понять, какие факторы влияют на развитие психотических расстройств.

Исследователи из Лондонского Королевского колледжа анализировали жизнь 2 тыс. подростков, проживающих в крупных городах, меньших городках и селах.

– Мы выбрали именно подростков, так как их мозг более чувствителен к психотическим эпизодам, – объясняют выбор возрастной категории авторы исследования.

Поэтому ученые считают, что определение проблем в раннем возрасте может помочь вовремя вмешаться и предотвратить развитие расстройств или вовсе избежать их.

Подростки, которые живут в городах с высоким уровнем загрязнения, чаще страдают от психотических проявлений (голоса в голове или паранойя), чем сверстники, которые проживают в более экологичной среде.

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Возраст детей, чью жизнь анализировали ученые, варьируется с 12 до 18 лет. По данным исследования, 623 человека из 2 тыс. заявили, что им казалось, будто за ними следят, также они слышали голоса, которые никто больше не слышал.

Однако специалисты уверяют родителей, что длительные психические расстройства прогрессируют нечасто, и большинство подростков, которые проходят через это, не страдают такими расстройствами во взрослой жизни.

Ход исследование

Исследователи провели тщательные измерения загрязнения воздуха в каждом населенном пункте и сравнили их с ответами респондентов относительно расстройств.

В местностях с наибольшим уровнем загрязнения на 20 подростков, которые не имели опыта психотических расстройств, приходилось 12, которые с этим сталкивались.

В местностях с низким уровнем двуокиси азота на каждые 20 подростков приходилось семь, страдавших от расстройств.

– Наши результаты свидетельствуют о том, что загрязнение воздуха может быть одним из факторов, который объясняет связь между жизнью в городе и психотическими эпизодами, – рассказывает главная исследовательница Джоанн Ньюбери из Института психиатрии, психологии и неврологии.

Грязный воздух не единственный фактор, который провоцирует возникновение расстройств. В больших городах такие факторы действуют в совокупности. Также существует понятие шумового загрязнения – это когда город слишком шумный для вас и провоцирует развитие стресса.

От загазованности воздуха непосредственно страдает сердце и легкие, а вот крошечные частицы загрязненного воздуха могут попадать через легкие в кровь, а затем в мозг. Там это может вызвать воспаление и таким образом провоцирует ухудшение психического здоровья.

А некоторые химикаты могут растворяться в крови, а дальше переноситься к мозгу.

Напомним, уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).